Військовий експерт припустив, чи реальні погрози Китаю завдати ядерного удару

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ймовірність застосування Китаєм ядерної зброї є малоймовірним.

За його словами, бойовий арсенал Китаю у 15 разів менший, аніж США.

Про це Олег Жданов розповів в інтерв'ю ведучій Наталії Мосейчук.

"Щодо ядерного протистояння. Бойовий арсенал США та Китаю у співвідношенні 1:15. У Китаю на озброєнні менше 500 снарядів, в Америки - приблизно 7 тисяч. Економіка Китаю - це 30% ВВП, які він отримує від США", - сказав Жданов.

Нагадаємо, видання Global Times повідомило, що збройні сили Китаю планують запуск бойових ракет під час навчань, які розпочнуться біля Тайваню.

Зауважимо, у вівторок, 2 серпня, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань, попри погрози Китаю, помститися за візит.

У відповідь на візит Пелосі надійшла швидко. Армія Китаю, оголосивши про початок навчань увечері 2 серпня, відхилилася від попередньої офіційної заяви про навчання між 4 та 7 серпня.

Не останні китайські попередження: що буде з Тайванем і як це вплине на Україну - Олексій Коваль

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