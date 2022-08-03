Військовий експерт припустив, чи реальні погрози Китаю завдати ядерного удару

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ймовірність застосування Китаєм ядерної зброї є малоймовірним.
За його словами, бойовий арсенал Китаю у 15 разів менший, аніж США.
Про це Олег Жданов розповів в інтерв'ю ведучій Наталії Мосейчук.
"Щодо ядерного протистояння. Бойовий арсенал США та Китаю у співвідношенні 1:15. У Китаю на озброєнні менше 500 снарядів, в Америки - приблизно 7 тисяч. Економіка Китаю - це 30% ВВП, які він отримує від США", - сказав Жданов.
Нагадаємо, видання Global Times повідомило, що збройні сили Китаю планують запуск бойових ракет під час навчань, які розпочнуться біля Тайваню.
Зауважимо, у вівторок, 2 серпня, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань, попри погрози Китаю, помститися за візит.
У відповідь на візит Пелосі надійшла швидко. Армія Китаю, оголосивши про початок навчань увечері 2 серпня, відхилилася від попередньої офіційної заяви про навчання між 4 та 7 серпня.
Читайте також:
- У Китаї незадовго до очікуваного прибуття Пелосі до Тайваню пригрозили США "наслідками"
- "Нецивілізована кампанія імперіалістів": голова КНР Сі Цзіньпін висловився про візит Пелосі на Тайвань
- Пелосі прилетіла на Тайвань: чи переросте загострення у відносинах США й Китаю у війну