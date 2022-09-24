Військовий експерт розповів, скільки платитимуть російським воякам за вбивства в Україні

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що у російській армії будуть масово виникати конфлікти серед військових через малу зарплату.

Сьогодні найманці у РФ отримують близько 360 тисяч рублів, що значно відрізняється від коштів, які отримуватимуть мобілізовані росіяни.

Про це Жданов розповів на своєму YouTube-каналі.

"Я думаю, що з цього приводу (оплата військової служби у РФ - ред.) будуть величезні конфлікти серед військовослужбовців. Сьогодні навіть виходячи з відео, які оприлюднюють, утримання мобілізованих ляже на плечі місцевих бюджетів. А там ціна буде відрізнятися капітально", - каже Жданов.

За словами експерта, сьогодні найманці отримують близько 360 тисяч рублів. Йдеться, зокрема, про бійців приватних військових компаній. Додатково виплачують преміальні за кожен бій.

"Я думаю, що ПВК не змішують з регулярними частинами через різницю у ставленні до війни. ПВК виконують свою роботу, а контрактники переважно воюють примусово. Ідеологічно налаштованих військових там дуже мало. На цьому підґрунті буде величезна кількість конфліктів. При цьому конфлікти будуть з командним складом. Мовляв, чому хтось отримує стільки-то, а я стільки-то, буду я воювати за ці гроші чи не буду. Все "хороше" в сенсі конфліктних ситуацій у збройних силах РФ ще попереду. Все лише починається", - розповів Жданов.

Нагадаємо, на території Російської Федерації під час часткової мобілізації вдаються до надзвичайних заходів через небажання росіян брати участь у бойових діях. Від самого початку мобілізації в Краснодарському краї Росії представники військових комісаріатів розпочали побудинкові обходи з негайним врученням повісток.

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