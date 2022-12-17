Військовий комісар проговорився, що часткова мобілізація у Росії незакінчена, а призупинена

Також наступного року строки служби в російській армії будуть збільшені до 1,5 року, а потім - до 2 років.
Військовий комісар підмосковних міст Михайло Фотін заявив, що часткова мобілізація у Росії незакінчена, а призупинена.
Про це повідомляє телеграм-канал "Astra", створений незалежними російськими журналістами, який опублікував відео із заявою Фотіна.
Окрім цього, за його словами, наступного року строки служби в російській армії будуть збільшені до 1,5 року, а потім - до 2 років.
"Є офіційна інформація від військового комісара Московської області, що навесні буде перехідний період - громадяни, призвані навесні, служитимуть півтора року, а призвані восени 2023-го служитимуть два роки. Я вважаю рішення цілком логічним у зв'язку з тим, що наші північні сусіди вступають до НАТО, - сказав він.
Після цього з ефіру міського телеканалу, де Фотін це сказав, запис видалили. А сам військовий комісар почав виправдовуватися, що нібито кадри змонтовані, а саме відео було зняте ще 2 роки тому.
Варто зазначити, що йдеться про вступ до НАТО Фінляндії та Швеції, які незабаром мають офіційно стати членами Альянсу.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов прокоментував мобілізацію в Росії. За його словами, або Путін не володіє інформацією, або йому вішають лапшу на вуха.
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