Військовий комісар проговорився, що часткова мобілізація у Росії незакінчена, а призупинена

Також наступного року строки служби в російській армії будуть збільшені до 1,5 року, а потім - до 2 років.

Військовий комісар підмосковних міст Михайло Фотін заявив, що часткова мобілізація у Росії незакінчена, а призупинена.

Про це повідомляє телеграм-канал "Astra", створений незалежними російськими журналістами, який опублікував відео із заявою Фотіна.

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Окрім цього, за його словами, наступного року строки служби в російській армії будуть збільшені до 1,5 року, а потім - до 2 років.

"Є офіційна інформація від військового комісара Московської області, що навесні буде перехідний період - громадяни, призвані навесні, служитимуть півтора року, а призвані восени 2023-го служитимуть два роки. Я вважаю рішення цілком логічним у зв'язку з тим, що наші північні сусіди вступають до НАТО, - сказав він.

Після цього з ефіру міського телеканалу, де Фотін це сказав, запис видалили. А сам військовий комісар почав виправдовуватися, що нібито кадри змонтовані, а саме відео було зняте ще 2 роки тому.

Варто зазначити, що йдеться про вступ до НАТО Фінляндії та Швеції, які незабаром мають офіційно стати членами Альянсу.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов прокоментував мобілізацію в Росії. За його словами, або Путін не володіє інформацією, або йому вішають лапшу на вуха.

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