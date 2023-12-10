Військовий корабель Франції атакували безпілотники з боку Ємену – що відомо

Франція заявила, що один з її військових кораблів у Червоному морі атакували безпілотники. Міністерство оборони Франції не уточнило, хто саме обстріляв судно, але вказало, що дрони прилетіли з боку Ємену. Обидва дрони були перехоплені та збиті.

Про це пишуть Associated Press та Reuters.

Атаки зазнав фрегат Languedoc, який виконує місію Військово-морських сил Франції в Червоному морі.

Як заявили у Міноборони Франції, безпілотники "налетіли просто на корабель" – один за одним, з інтервалом у дві години. Це сталося приблизно за 110 кілометрів від єменського порту Ель-Ходейда в Червоному морі.

Тим часом єменський рух хуситів заявив, що вони будуть атакувати всі кораблі, які прямують до Ізраїлю, незалежно від країни походження. Хусити застерегли всі міжнародні судноплавні компанії від роботи з ізраїльськими портами.

Нагадаємо, 3 грудня в Червоному морі американський військовий корабель і кілька комерційних суден зазнали нападу. Пізніше бойовики-хусити в Ємені заявили про напади на два кораблі, які, на їхню думку, були пов'язаними з Ізраїлем, але не визнали, що ціллю були корабель ВМС США.

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