Військовий корабель РФ відкрив вогонь по норвезьких рибалках: подробиці інциденту

Судна зустрілися у Баренцевому морі під час проведення російських військово-морських навчань.

Російський есмінець "Адмірал Левченко" відкрив попереджувальний вогонь по норвезькому риболовецькому човну в Баренцовому морі. Інцидент стався 12 вересня під час проведення великих спільних китайсько-російських військово-морських навчань "Океан-2024".

Про це пише Fri Fagbevegelse.

Зазначається, що 15-метрове судно MS Ragnhild Kristin під прапором Норвегії рибалило у винятковій економічній зоні країни. Після того, як на 163-метровому кораблі ВМС РФ помітили рибалок, росіяни по рації наказали їм залишити зону військових навчань.

Однак екіпаж MS Ragnhild Kristine з шести моряків відмовився виконувати наказ росіян через необхідність продовжити промисел і зібрати вже закинуті в море трали. Тоді есмінець зробив попереджувальний постріл з гармати в бік риболовецького човна.

"Я дивлюся через плече на правий борт, і тут до нас на всіх парах наближається військовий корабель. Це було трохи загрозливо", – розповів один зі співвласників човна Ейстейн Ортен.

Він додав, що за 200 метрів від човна есмінець повернувся бортом, подав 15-секундний сигнал, щоб привернути увагу рибалок, а потім відкрив вогонь.

"Він вистрілив з гармати кудись у море. А наш корпус сильно завібрував і затрясся", – додав Ортен.

За словами рибалок, човен напряму не постраждав, адже, найімовірніше, був використаний навчальний снаряд, який влучив у воду поблизу судна. Втім, російські військові все ж змусили норвезьких рибалок залишити зону проведення навчань.

На думку рибалок, Росія саботує норвезьке судноплавство та риболовлю. Після інциденту команді човна довелося працювати всю ніч, щоб зібрати трали, але вони однаково зазнали збитків у розмірі близько 10 000 доларів.

Реакція Сил оборони Норвегії

У військовому командуванні Норвегії повідомили, що знають про інцидент, який стався 12 вересня. "Силам оборони Норвегії відомо, що відбувся діалог між MS Ragnhild Kristine і російським військовим кораблем, який тренувався в оголошеній небезпечній зоні", – сказав журналістам пресофіцер оперативного штабу Сил оборони Норвегії підполковник Вегард Фінберг.

Він зазначив, що інцидент відбувся в норвезькій економічній зоні, яка також є міжнародними водами. Це означає, що кораблі всіх країн можуть вільно використовувати територію як морську магістраль або місце для військових навчань. Однак держава, яка проводить навчання в міжнародних водах, не може вимагати, щоб норвезькі судна залишили свою економічну зону.

Нагадаємо, російський літак порушив повітряний простір Японії. В японському уряді повідомили, що російські військові активно діють поблизу країни від моменту вторгнення до України. Тож японські винищувачі вперше використали сигнальні ракети, щоб змусити російський літак залишити японський повітряний простір.

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