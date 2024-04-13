Військовий облік українців за кордоном – чому так як військовозобов'язані мають уточнити свої дані

У законі про мобілізацію є норма, яка передбачає, що чоловіки від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть здійснювати консульські дії лише за умови наявності військово-облікових документів. Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, наскільки швидко це вдасться реалізувати.

Про це він розповів в інтерв'ю "Обозреватель".

"По-перше, тут треба заспокоїти всіх громадян України, які тимчасово перебувають або проживають в інших країнах. Жодних обов’язків, які б наставали для цих громадян після актуалізації або отримання військово-облікових документів щодо повернення до України, цим законом не встановлено, і механізми такі в принципі дуже складно уявити. Для нас важливо, щоб громадяни України, які належать до категорії військовозобов'язаних і проживають за кордоном, оновили свої персональні дані. Бо людина може проживати за кордоном, а їй надсилають повідомлення, повістки за адресами, які зареєстровані в ТЦК. Держава витрачає час, матеріальні та людські ресурси, щоб проінформувати людину, яка в принципі не може бути проінформована, оскільки її немає в цьому місті", - зазначив нардеп.

Веніславський пояснив – якщо людина, перебуває за кордоном і отримує військово-обліковий документ дистанційно, вона може це зробити через електронну адресу, телефоном, через консульство під час актуалізації, у разі отримання консульських послуг.

"Тому тут жодних проблем немає і ніяких негативних наслідків для цих людей не буде", - резюмував Федір Веніславський.

Нагадаємо, Веніславський пояснив, коли закон про мобілізацію набуде чинності.

Читайте також провідні новини дня: