Військовий оглядач емоційно про небезпеку іранських ракет: "Найпаскудніша новина за останні місяці"

Навіть суперпотужна ППО може не впоратися з цією зброєю.

Новина про 400 іранських балістичних ракет, що їх могло бути передано до РФ, найпаскудніша за останні кілька місяців. Так, якщо показник ураження однієї повітряної цілі однією ракетою для ЗРК Patriot складає приблизно 0.8 (де 1 – це 100%), то треба мати 800 протиракет, щоб збити ці 400.

Про це написав військовий оглядач Денис Попович.

У чому небезпека

Як зазначає Попович, співвідношення один до одного може мати місце. Просто для гарантованого ураження треба розраховувати пропорцію у 2 зенітні ракети на одну балістичну.

"Чи є у нас 800 зенітних керованих ракет МІМ 104 для ЗРК Patriot? Питання близьке до риторичного, навіть якби Конгрес США зливав нам на голови золотий дощ з доларів", – наголошує Попович.

Але навіть якби й зливав – є ще один нюанс. Ракета Zolfaghar не є моноблочною. У неї роздільна бойова частина.

"Тобто в якийсь момент утворюється не одна повітряна ціль, а дві. І це ще більше ускладнює перехоплення і без того непростої цілі, потенційно збільшуючи розхід зенітних ракет", – пояснює оглядач.

У такій ситуації, констатував Попович, навіть ППО Києва може "лягти".

"І я б не пащекував щодо того, що точність іранських ракет може наближатись до точності польоту телеграфного стовпа. По-перше, далеко не факт. А по-друге, навіть якщо коефіцієнт кругового відхилення у цієї балісти складає 500 на 500 метрів, то замість умовного складу чи заводу вона падатиме на житлову забудову, в чому я особисто не бачу нічого гарного чи сексуального", – зазначив Попович.

Тобто, підсумував він, поки республіканці відпочивають, сюжет закручується.

Раніше в ГУР відреагували на чутки про передавання Росії ракет з Ірану.

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