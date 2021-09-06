Військовий переворот у Гвінеї: спецназ оголосив про затримання 83-річного президента Альфи Конде

Уряд та парламент розпущені.
Військовий переворот у Гвінеї, що у східній Африці. Спецназ оголосив про затримання 83-річного президента Альфи Конде.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 6 вересня.
Уряд та парламент розпущені. На вулицях їздять танки й чути стрілянину. Військові забороняють людям виходити з будинків. Попри це деякі урядовці продовжують твердити, що перевороту вдалося запобігти.
Альфа Конде був першим демократично-обраним президентом Гвінеї. Утім після 10 років правління почав повертати країну до авторитаризму. Рік тому спеціально змінив конституцію, аби втретє балотуватися на посаду глави держави. І тоді вибори вже проходили з масштабними фальсифікаціями.