Військовий переворот у Гвінеї: спецназ оголосив про затримання 83-річного президента Альфи Конде

Військовий переворот у Гвінеї: спецназ оголосив про затримання 83-річного президента Альфи Конде

Уряд та парламент розпущені.

Військовий переворот у Гвінеї, що у східній Африці. Спецназ оголосив про затримання 83-річного президента Альфи Конде.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 6 вересня.

Уряд та парламент розпущені. На вулицях їздять танки й чути стрілянину. Військові забороняють людям виходити з будинків. Попри це деякі урядовці продовжують твердити, що перевороту вдалося запобігти.

Альфа Конде був першим демократично-обраним президентом Гвінеї. Утім після 10 років правління почав повертати країну до авторитаризму. Рік тому спеціально змінив конституцію, аби втретє балотуватися на посаду глави держави. І тоді вибори вже проходили з масштабними фальсифікаціями.

Новини світу: у Гвінеї спецназ оголосив про затримання 83-річного президента Альфи Конде

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