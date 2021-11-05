Військовий переворот у Судані: лідер хунти оголосив про звільнення чотирьох міністрів

Військовий переворот у Судані: лідер хунти оголосив про звільнення чотирьох міністрів

Міжнародне співтовариство продовжує наполягати на деескалації.

У Судані у четвер, 4 листопада, лідер військового перевороту генерал Абдель Фаттах Бурхан наказав звільнити чотирьох міністрів нині поваленого уряду.

Про це із посиланням на державне інформагентство SUNA повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що з-під арешту мають звільнити міністра інформації та культури Хамзу Балула, міністра зв'язку Хашима Хасабель-Расула, міністра торгівлі та міжнародного співробітництва Алі Геду та міністра молоді та спорту Юсефа Адама.

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Водночас адвокат повалених урядовців Моез Хадра розповів журналістам, що легітимні міністри поки залишаються під вартою.

Загалом серед заарештованих під час перевороту - приблизно сотня урядовців та політичних лідерів. Затриманий прем'єр-міністр Абдалла Гамдок перебуває під домашнім арештом. Попри це, йому дозволено вести переговори з ООН та міжнародними дипломатами.

Міжнародне співтовариство продовжує наполягати на деескалації, яка може повернути Судан на шлях демократії. Рада ООН з прав людини має намір провести екстрене засідання щодо ситуації в країні у п'ятницю, 5 листопада.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у телефонному дзвінку в четвер закликав Бурхана вжити заходів для вирішення "політичної кризи в Судані та невідкладного відновлення конституційного порядку та перехідного процесу".

Він також повторив свій заклик щодо звільнення Гамдока та інших цивільних осіб, які були затримані.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер також розмовляв із Бурханом і Гамдоком і закликав до негайного відновлення уряду Судану, очолюваного цивільними особами.

"Держсек закликав генерала Бурхана негайно звільнити всіх політичних діячів, затриманих від 25 жовтня, та повернутися до діалогу, який поверне прем'єр-міністра Гамдока на посаду та поновить цивільне управління у Судані" - вказали у Держдепартаменті США.

Як повідомлялося, в понеділок, 25 жовтня, у Судані на світанку невідомі військові підрозділи заарештували кількох політичних діячів, зокрема прем'єр-міністра Абдаллу Гамдока. В країні оголосили надзвичайний стан.

Аеропорт Хартума закрили, а міжнародні рейси призупинили. Мережа і більшість телефонних ліній не працюють. Відомо, що співробітники Центрального банку оголосили страйк, а лікарі по всій країні відмовляються працювати у військових госпіталях, за винятком екстрених випадків.

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Також тисячі людей вийшли на вулиці Хартума і Омдурмана, скандуючи: "Відмовся від цього, Бурхане!", "Революція, революція", та "Рухатися назад неможливо". Під час протестів силовики застрелили щонайменше 11 мирних демонстрантів, ще 170 осіб отримали поранення.

Алі Агаб, відомий суданський адвокат з прав людини, сказав, що чув повідомлення про те, що сили безпеки впізнавали протестувальників за фотографіями, зробленими під час демонстрацій, і примусово затримували їх.

"Через те, що зв'язок майже повністю відключений, важко дізнатися, скільки людей пропало безвісти чи утримується в таємн в'язницях", - йдеться у матеріалі.

Тим часом Міністерство закордонних справ України рекомендує нашим громадянам відмовитися від відвідин Судану, а тим, хто перебуває в країні, уникати місць масового скупчення людей і залишатися в безпечному місці.

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