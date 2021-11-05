Військовий переворот у Судані: лідер хунти оголосив про звільнення чотирьох міністрів

Міжнародне співтовариство продовжує наполягати на деескалації.
У Судані у четвер, 4 листопада, лідер військового перевороту генерал Абдель Фаттах Бурхан наказав звільнити чотирьох міністрів нині поваленого уряду.
Про це із посиланням на державне інформагентство SUNA повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що з-під арешту мають звільнити міністра інформації та культури Хамзу Балула, міністра зв'язку Хашима Хасабель-Расула, міністра торгівлі та міжнародного співробітництва Алі Геду та міністра молоді та спорту Юсефа Адама.
Водночас адвокат повалених урядовців Моез Хадра розповів журналістам, що легітимні міністри поки залишаються під вартою.
Загалом серед заарештованих під час перевороту - приблизно сотня урядовців та політичних лідерів. Затриманий прем'єр-міністр Абдалла Гамдок перебуває під домашнім арештом. Попри це, йому дозволено вести переговори з ООН та міжнародними дипломатами.
Міжнародне співтовариство продовжує наполягати на деескалації, яка може повернути Судан на шлях демократії. Рада ООН з прав людини має намір провести екстрене засідання щодо ситуації в країні у п'ятницю, 5 листопада.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у телефонному дзвінку в четвер закликав Бурхана вжити заходів для вирішення "політичної кризи в Судані та невідкладного відновлення конституційного порядку та перехідного процесу".
Він також повторив свій заклик щодо звільнення Гамдока та інших цивільних осіб, які були затримані.
Держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер також розмовляв із Бурханом і Гамдоком і закликав до негайного відновлення уряду Судану, очолюваного цивільними особами.
"Держсек закликав генерала Бурхана негайно звільнити всіх політичних діячів, затриманих від 25 жовтня, та повернутися до діалогу, який поверне прем'єр-міністра Гамдока на посаду та поновить цивільне управління у Судані" - вказали у Держдепартаменті США.
Як повідомлялося, в понеділок, 25 жовтня, у Судані на світанку невідомі військові підрозділи заарештували кількох політичних діячів, зокрема прем'єр-міністра Абдаллу Гамдока. В країні оголосили надзвичайний стан.
Аеропорт Хартума закрили, а міжнародні рейси призупинили. Мережа і більшість телефонних ліній не працюють. Відомо, що співробітники Центрального банку оголосили страйк, а лікарі по всій країні відмовляються працювати у військових госпіталях, за винятком екстрених випадків.
Також тисячі людей вийшли на вулиці Хартума і Омдурмана, скандуючи: "Відмовся від цього, Бурхане!", "Революція, революція", та "Рухатися назад неможливо". Під час протестів силовики застрелили щонайменше 11 мирних демонстрантів, ще 170 осіб отримали поранення.
Алі Агаб, відомий суданський адвокат з прав людини, сказав, що чув повідомлення про те, що сили безпеки впізнавали протестувальників за фотографіями, зробленими під час демонстрацій, і примусово затримували їх.
"Через те, що зв'язок майже повністю відключений, важко дізнатися, скільки людей пропало безвісти чи утримується в таємн в'язницях", - йдеться у матеріалі.
Тим часом Міністерство закордонних справ України рекомендує нашим громадянам відмовитися від відвідин Судану, а тим, хто перебуває в країні, уникати місць масового скупчення людей і залишатися в безпечному місці.