Військовий заколот Пригожина у РФ: експерт розповів, хто за цим насправді стоїть

На думку експерта, Пригожин ніколи не був самостійним гравцем у політиці Кремля.

Військове повстання ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина є чітко спланованою операцією російських спецслужб.

Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в етері "Еспресо".

"Пригожин виконував кілька місій, покладених на нього. Найголовніше, він перевів ПВК "Вагнер" під повний контроль російського Міноборони, зробивши один із найбоєздатніших підрозділів окупаційних військ частиною регулярної армії. Тобто "Вагнер" втратив самостійність у прийнятті рішень в моменті планування операцій", - сказав Снєгирьов.

Він вважає, що Пригожин є "продуктом російських спецслужб". Він ніколи не був самостійним гравцем.

"Він людина, яка є частиною найближчого оточення Путіна. За ним стоять Кірієнко та інші посадові особи. Тому говорити про якусь самостійність Пригожина не доводилось й не доводиться", - додав він.

Хто насправді вів переговори з Пригожиним і що йому пообіцяли

Як пише Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, очільник ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним насправді вів переговори із близьким соратником президента Путіна, колишнім заступником міністра оборони та чинним губернатором Тульської Олексієм Дюміном. За підсумками перемовин Пригожин передумав йти на Москву.

В обмін скасування наступу на столицю Росії йому дали гарантії безпеки ПВК "Вагнер", а також "вирішити питання" Шойгу та Герасимова, якими був вкрай незадоволений Пригожин через постійні воєнні поразки окупантів на війні проти України.

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