Військовий заколот Пригожина: у РФ звинуватили у бунті "вагнерівців" Захід

Золотов впевнено заявив, що нібито "вагнерівці" не змогли б взяти Москву.

Голова "Росгвардії" Віктор Золотов заявив, що до військового заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина причетні країни Заходу.

Таку безглузду заяву він сказав під час брифінгу на третій день після спроби переворту, передають російські пропагандистські видання.

"Захід, ймовірно, заздалегідь знав про збройний заколот у Росії: бунт був інспірований Заходом і наклався на амбіції Пригожина", - заявив Золотов.

Ба більше, він заявив, що нібито "вагнерівці" не змогли б взяти Москву.

"Будь-які провокації в Москві, якщо би вони виникли на фоні заколоту, були би пригнічені. "Ми знали, що переможемо, Москву бунтівники не взяли б", - сказаз він.

Невдалий переворот Пригожина

Надвечір 24 червня Мережею шириться відео начебто розгромлених тилових позицій "Вагнера". Тим часом Пригожин звинувачує в ударах російську армію, каже про багато загиблих та оголошує марш до Москв, щоб особисто розібратися з Міноборони РФ.

Захопивши низку міст на шляху до столицю ввечері цього ж передумав і розвернув колони "вагнерівців" назад у польові табори. Цьому нібито сприяли переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко. Втім, деякі ЗМІ стверджують, що очільник ПВК "Вагнер" насправді вів перемовинр із близьким соратником президента Путіна, колишнім заступником міністра оборони та чинним губернатором Тульської області Олексієм Дюміном.

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