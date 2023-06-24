Військовий заколот у РФ: Медведєв заговорив про "величезну трагедію і вселенську катастрофу"

Заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв відреагував на військовий заколот засновника ПВК "Вагнер" Пригожина. Він пригрозив, якщо зараз не об'єднатися навколо Путіна, то на Росію нібито чекає "шлях до величезної трагедії, всесвітньої катастрофи".

Про це російський політик написав на своїй сторінці у телеграм-каналі.

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"Найголовніше для перемоги над зовнішнім і внутрішнім ворогом, який хоче розірвати нашу Батьківщину, для порятунку нашої держави - згуртуватися навколо врезидента, верховного головнокомандувача збройними силами країни. Розкол і зрада - шлях до величезної трагедії, всесвітньої катастрофи", - йдеться у його дописі.

Військове повстання у РФ: останні події

Українська розвідка відреагувала на військові повстання в Росії. У ГУР заявили, що події, які зараз відбуваються на території РФ, є наслідком злочинної військової агресії президента-диктатора Володимира Путіна. Україна продовжує спостерігати за подальшим перебігом подій.

У Мережі повідомляють, що російська авіація завдає ударів по дорозі федерального значення у Воронезькій області М-4, якою рухаються бійці ПВК "Вагнер". У тг-каналах з'являються фото нібито підбитих російських літаків.

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