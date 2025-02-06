Військово-морські амбіції РФ "буксують" через війну: що відомо про останній атомний крейсер росіян

Наприкінці минулого року росіянам вдалося запустити реактор на атомному ракетному крейсері "Адмирал Нахимов", який не виходить з ремонтного доку вже 18 років. Це фактично останній атомний крейсер РФ, який теоретично міг би задовольнити військово-морські амбіції Кремля.

Про це пише Defense Express.

"Росіяни на цей крейсер, куди планують поставити пускові аж під 80 ракет, уже встигли вгатити еквівалент 5 мільярдів доларів, але це поки не наближає "Нахимов" до повернення в стрій ВМФ РФ, яке й так вже відкладене на 2026 рік. Однак сам факт запуску реактора на цьому російському "довгобуді" може бути важливим сигналом", – йдеться у публікації.

Видання зазначає, що тепер росіянам необхідно довести ремонт крейсера до кінця, адже іншого вибору в них немає. З чотирьох таких кораблів, які були збудовані ще за радянських часів, два вже утилізовані. Ще один – "Петр Великий" – формально є флагманом Північного флоту РФ, але також очікує утилізації через жахливий технічний стан. Він досі не пішов на металолом тільки тому, що йому немає заміни, а до репутаційних збитків через втрату флагмана російські ВМС не готові.

Саме тому росіяни вперто намагаються відремонтувати свій четвертий і останній атомний крейсер. Тим більш, що зараз Росія є єдиною в світі державою, що має на озброєнні кораблі такого класу. Наприклад, США списали аналогічні американські крейсери Long Beach ВМС ще 30 років тому з метою "бюджетної економії".

Також відомо, що задум росіян передбачає озброїти свій крейсер "до зубів", а саме встановити 80 пускових установок під ракети "Калибр" та "Циркон", і взагалі замінити всю "начинку" корабля. При цьому крейсер вже встигли повністю "випатрати".

"Тобто по суті, зараз цей корабель виглядає як пуста "коробка", куди треба ставити нову "начинку", тобто озброєння та обладнання", – зазначають автори статті.

Але цей проєкт, на який Росія покладає великі надії, сьогодні "буксує" через нестачу ресурсів. Не складно здогадатись, що все наявне обладнання та озброєння Кремль кидає на війну проти України.

Нагадаємо, російські військові змушені перекладати морські функції своїх кораблів на гелікоптери через неможливість ефективного виконання завдань флотом. Переклад функціоналу з кораблів на авіацію свідчить про значні виклики для російського флоту у протидії діям ВМС України.

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