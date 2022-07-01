Військово-морські сили Болгарії знищили міну, що плавала в акваторії Чорного моря: фото

Військові експерти класифікують міну як якірну, типу «Ям», розміщену в бойовому положенні.
Військово-морські сили Болгарії знищили міну, що плавала в акваторії Чорного моря.
Про це повідомляється на сайті ВМС Болгарії.
"Повідомлення про плавучу морську міну надійшло до штабу ВМС 30 червня 2022 року о 15:10 до Морського рятувально-координаційного центру. Міна була помічена теплоходом Monterey під прапором Ліберії в 27 морських милях на схід від гирла річки Камчия… О 17:35 екіпаж гелікоптера виявив міну та передав координати на корабель прикордонної поліції "Каварна", - йдеться у повідомленні.
Військові експерти класифікують міну як якірну, типу "Ям", розміщену в бойовому положенні. О 20:50 групою водолазів-підривників міну знищено контрольованим підривом.
"Військово-морські сили продовжують підтримувати готовність до обстеження районів і протимінних дій для забезпечення вільного судноплавства в морських просторах Болгарії", - резюмується у повідомленні ВМС.
Нагадаємо, російські літаки двічі вдарили фосфорними бомбами по острову Зміїний.
30 червня російські загарбники поспіхом втекли з острова Зміїного.
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