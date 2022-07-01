Військово-морські сили Болгарії знищили міну, що плавала в акваторії Чорного моря: фото

Військово-морські сили Болгарії знищили міну, що плавала в акваторії Чорного моря: фото

Військові експерти класифікують міну як якірну, типу «Ям», розміщену в бойовому положенні.

Військово-морські сили Болгарії знищили міну, що плавала в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляється на сайті ВМС Болгарії.

"Повідомлення про плавучу морську міну надійшло до штабу ВМС 30 червня 2022 року о 15:10 до Морського рятувально-координаційного центру. Міна була помічена теплоходом Monterey під прапором Ліберії в 27 морських милях на схід від гирла річки Камчия… О 17:35 екіпаж гелікоптера виявив міну та передав координати на корабель прикордонної поліції "Каварна", - йдеться у повідомленні.

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Військові експерти класифікують міну як якірну, типу "Ям", розміщену в бойовому положенні. О 20:50 групою водолазів-підривників міну знищено контрольованим підривом.

"Військово-морські сили продовжують підтримувати готовність до обстеження районів і протимінних дій для забезпечення вільного судноплавства в морських просторах Болгарії", - резюмується у повідомленні ВМС.

Нагадаємо, російські літаки двічі вдарили фосфорними бомбами по острову Зміїний.

30 червня російські загарбники поспіхом втекли з острова Зміїного.

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