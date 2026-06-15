“Військового рішення немає”: Лукашенко сказав, як закінчити війну в Україні

Олександр Лукашенко / © Getty Images

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що конфлікти в Україні та на Близькому Сході не мають військового вирішення і мають завершуватися за столом переговорів.

Про це він заявив в інтервʼю білоруським ЗМІ.

За його словами, нині існує багато проблем, які неможливо розв’язати силовим шляхом.

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«Проблем справді дуже багато, і вирішити їх можна тільки за столом переговорів. Військового рішення немає для жодного з двох конфліктів — ні в Україні, ні на Близькому Сході», — заявив Лукашенко.

Він закликав усі сторони “зупинитися” та “тверезо оцінити ситуацію”, щоб не допустити нових жертв серед мирного населення.

Окремо Лукашенко заявив, що не прагне ролі посередника у мирному врегулюванні війни в Україні. За його словами, Білорусь не має таких ресурсів, як Китай чи інші великі держави, і водночас не може залишатися осторонь, бо війна відбувається поруч.

«Я взагалі не люблю це посередництво. З філософської точки зору, опинившись між жорнами, тебе можуть просто перемолоти і виплюнути. Ми знаємо своє місце», — заявив Лукашенко.

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Він додав, що Білорусь є “дуже зацікавленою стороною”, оскільки війна відбувається “практично в нас на городі”.

«Ми не хочемо цієї війни, тому що можемо постраждати від неї так само, як страждають ті ж українці й росіяни», — сказав він.

Лукашенко також заявив, що мирні домовленості мають бути укладені між сторонами конфлікту. Після цього, за його словами, Україна, Росія та Білорусь мають разом “розгрібати наслідки”.

Він висловив думку, що США та Європа не вкладатимуться у відновлення, бо для них це “чужа земля”.

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«Тому нам треба пережити цей конфлікт, сісти за стіл переговорів утрьох: Лукашенко, Путін і Зеленський, — зупинитися і домовитися, як будемо долати наслідки цього конфлікту. Ми повинні вирішити це питання», — заявив Лукашенко.

Лукашенко також сказав, що сподівається на готовність Володимира Зеленського до такого формату переговорів.

«Думаю, що Володимир Зеленський, не дурна ж людина, нарешті зрозуміє, переступить він та інші через образи, амбіції, через смерть тисяч і тисяч людей, і ми почнемо домовлятися», — заявив він.

Білорусь та війна в Україні: останні новини

Раніше керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що РФ готує Білорусь до можливої ескалації. Проте в РНБО наголошують, що у ЗСУ все під контролем.

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Тим часом Лукашенко заявив, що йому з російським диктатором Путіним доведеться відбивати напад з боку Польщі, країн Балтії та України.

«Це не означає, що ми завтра ж, якщо там розпочнеться якесь протистояння, завдамо удару ядерною зброєю по тих країнах, через які або з території яких буде вчинено агресію проти нас. У нас достатньо іншої зброї, щоб цьому протистояти. Мало не здасться. І ми застосуємо все, що у нас є», — запевнив він.

Потім Лукашенко раптово заявив, що Білорусь нібито не планує відправляти своїх громадян на бойові дії за межами країни, але готова «захистити» сусідів.

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