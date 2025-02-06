Розбився військовий літак США: є загиблі

Очевидці трагедії бачили літак, що димів у небі, і чули вибух, перш ніж він звалився на землю.

Один військовослужбовець США та три підрядники з оборони загинули в четвер, 6 лютого, коли легкомоторний літак, найнятий американськими військовими, розбився на півдні Філіппін.

Про це пише AP News із посиланням на заяву Індо-Тихоокеанського командування ВПС США.

"Літак виконував звичайну місію забезпечення розвідувальної, спостережної та рекогносцирувальної підтримки на прохання наших філіппінських союзників", – йдеться у заяві командування.

На момент публікації точної причини катастрофи не встановлено, всі обставини трагедії розслідуються.

Управління цивільної авіації Філіппін також підтвердило аварію легкого літака в провінції Магінданао-дель-Сур. Інші подробиці наразі не повідомляються.

Місцева влада повідомила, що під уламками літака знайшли тіла чотирьох людей. Їхні імена поки що не розголошуються.

Місцева фахівчиня з ліквідації наслідків стихійних лих Вінді Біті повідомила журналістам, що очевидці катастрофи бачили в небі літак, який димів, і чули вибух ще до того, як він звалився на полі менш ніж за кілометр від фермерського поселення. Внаслідок падіння літака також загинув буйвол, який пасся на цьому полі.

Нагадаємо, в підмосковному М'ячковому 6 лютого розбився легкомоторний літак Tecnam P-2002JF Sierra. Загинуло двоє людей, які перебували на борту. Після аварії борт вигорів повністю.

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