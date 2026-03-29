Військовим РФ можуть заборонити в'їзд до ЄС: Сибіга зробив важливу заяву

Україна порушувала питання заборони в’їзду для всіх росіян, які воюють, беруть участь у їхній так званій СВО, до Євросоюзу. Росіяни мають розуміти, що власноруч «підписують» відмову для в’їзду у цей простір.

Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю «Укрінформ».

Сибіга наголосив: йдеться не лише про військових, а і про членів їхніх сімей, та усіх, хто причетний до воєнних злочинів.

«І не лише в’їзду в країни Європейського Союзу, а і Японії, Канади, Австралії, тобто трансатлантичного простору. Я дуже сподіваюся, що це буде мати розвиток. І росіяни, які підписують контракт, повинні чітко усвідомлювати, що вони собі підписують одночасно відмову для в’їзду у цей простір. І це можуть бути рішення на національному рівні», — каже Сибіга.

Є прецедент Естонії, продовжує міністр, якій ми вже передали списки учасників так званої СВО чи комбатантів.

«Тому цей процес ми будемо масштабувати, оскільки ці росіяни становлять загрозу безпеці для самих цих країн. Це диверсійні операції, гібридні операції, які проводяться росіянами на території інших країн, це величезна пряма загроза від них», — пояснив дипломат.

І тут, учергове наголошує Сибіга, мова не лише про Європейський Союз, а про весь трансатлантичний простір.

Раніше Сибіга заявив, що Україна остаточно розриває зв’язки з СНД. Так, уряд ухвалив рішення про припинення дії 116 міжнародних угод, укладених із Росією, Білоруссю та в межах Співдружність Незалежних Держав. «Потрібно розірвати останні юридичні нитки, які пов’язували нас із РФ, Білоруссю та так званим СНД», — зазначив міністр.