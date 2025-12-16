- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 356
- Час на прочитання
- 1 хв
Військовий дрон упав поруч із житловим будинком у Польщі – чим все закінчилось
У Мазовецькому воєводстві Польщі військовий дрон впав на приватну територію поблизу житлового будинку.
Інцидент стався в населеному пункті Леково в Мазовецькому воєводстві, Польща.
Як повідомляє кореспондент RMF FM, військовий дрон впав на територію приватної власності.
За попередніми даними, безпілотник не пошкодив житлових будівель. Унаслідок падіння дрона ніхто не постраждав. Обставини інциденту з’ясовують відповідні служби.
Раніше повідомлялось, що у Молдові в населеному пункті Кухурештій де Жос, район Флорешть, впав безпілотник типу “Гербера”. Дрон з рашистським символом “Z” приземлився на дах будинку місцевого охоронця.