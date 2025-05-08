Військовий флот Нідерландів отримав новий корабель, зроблений із української сталі компанії Ахметова

Корабель Den Helder / Фото: Міноборони Нідерландів

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Новий корабель бойового забезпечення Нідерландів, Den Helder, офіційно прибув до свого домашнього порту і був інтегрований до Королівського флоту. Під час будівництва судна була використано 4760 тонн сталі металургійного комбінату Азовсталь Групи Метінвест – її привезли ще до початку повномасштабного вторгнення, у 2020-2021 роках.

Окрім цього, у конструкції корабля Den Helder застосовано 240 тонн продукції італійського заводу Metinvest Trametal.

Den Helder має довжину майже 180 метрів і розрахований на основний екіпаж із 76 осіб, з можливістю розміщення ще 80. Він здатен одночасно обслуговувати до шести кораблів, транспортує понад вісім мільйонів літрів пального, а також значні обсяги продовольства, води, боєприпасів та інших критично важливих ресурсів.

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Будівництво корабля стартувало у грудні 2020 року. А офіційно вступить до складу флоту він вступить 1 жовтня 2025, року під назвою HNLMS Den Helder. Повноцінне розгортання судна планується на середину 2026 року.

«Особливо цінно, що для будівництва була використана сталь з маріупольського комбінату Азовсталь Групи Метінвест. Це не просто метал, це символ незламності українців і внесок у посилення обороноздатності наших партнерів. Це один із останніх проєктів, у яких використано сталь Азовсталі, і такі новини для нас особливо важливі – як нагадування про значення роботи нашої команди і добра згадка про Маріуполь та наше підприємство, зруйноване ворогом під час повномасштабної війни», - каже начальник відділу зовнішніх закупівель Метінвест-СМЦ Наталя Кривошей.

Нагадаємо, з маріупольської сталі Метінвесту також побудований майбутній флагман Військово-морських сил ЗСУ – корвет «Гетьман Іван Мазепа». Для нього була поставлена продукція комбінатів Азовсталь та ім. Ілліча. Наприкінці минулого року судно вийшло на ходові випробування в морі.