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Військовий флот Нідерландів отримав новий корабель, зроблений із української сталі компанії Ахметова
Нідерланди отримали новий корабель військового призначення, створений із української сталі Метінвесту Ахметова
Новий корабель бойового забезпечення Нідерландів, Den Helder, офіційно прибув до свого домашнього порту і був інтегрований до Королівського флоту. Під час будівництва судна була використано 4760 тонн сталі металургійного комбінату Азовсталь Групи Метінвест – її привезли ще до початку повномасштабного вторгнення, у 2020-2021 роках.
Окрім цього, у конструкції корабля Den Helder застосовано 240 тонн продукції італійського заводу Metinvest Trametal.
Den Helder має довжину майже 180 метрів і розрахований на основний екіпаж із 76 осіб, з можливістю розміщення ще 80. Він здатен одночасно обслуговувати до шести кораблів, транспортує понад вісім мільйонів літрів пального, а також значні обсяги продовольства, води, боєприпасів та інших критично важливих ресурсів.
Будівництво корабля стартувало у грудні 2020 року. А офіційно вступить до складу флоту він вступить 1 жовтня 2025, року під назвою HNLMS Den Helder. Повноцінне розгортання судна планується на середину 2026 року.
«Особливо цінно, що для будівництва була використана сталь з маріупольського комбінату Азовсталь Групи Метінвест. Це не просто метал, це символ незламності українців і внесок у посилення обороноздатності наших партнерів. Це один із останніх проєктів, у яких використано сталь Азовсталі, і такі новини для нас особливо важливі – як нагадування про значення роботи нашої команди і добра згадка про Маріуполь та наше підприємство, зруйноване ворогом під час повномасштабної війни», - каже начальник відділу зовнішніх закупівель Метінвест-СМЦ Наталя Кривошей.
Нагадаємо, з маріупольської сталі Метінвесту також побудований майбутній флагман Військово-морських сил ЗСУ – корвет «Гетьман Іван Мазепа». Для нього була поставлена продукція комбінатів Азовсталь та ім. Ілліча. Наприкінці минулого року судно вийшло на ходові випробування в морі.