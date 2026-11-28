Вертоліт. / © Associated Press

Реклама

У центральній частині Перу розбився військовий гелікоптер Мі-17, який брав участь в операції проти озброєних угруповань, пов’язаних із маоїстською організацією «Сяючий шлях». На місці авіатрощі загинули восьмеро військовослужбовців.

Про це повідомило RMF24.

Реклама

Авіакатастрофа сталася вночі проти 28 листопада у регіоні долини річок Апурімак, Ене та Мантаро. Ця місцевість відома складним рельєфом і активністю озброєних угруповань.

Реклама

Військовий гелікоптер Мі-17, що належить Повітряним силам Перу. На борту перебували дев’ятеро військовослужбовців. За інформацією влади, вижити вдалося лише пілоту. Його евакуювали до столиці Ліми. Він перебуває у критичному стані.

Міністр оборони Перу Рафаель Белоунде Льйоса повідомив, що трагедія сталася під час спроби приземлення. За попередніми даними, лопать гвинта гелікоптера зачепила дерево, після чого сталася катастрофа. Наразі обставини та причини аварії з’ясовують слідчі.

«Сяючий шлях» (Sendero Luminoso) — ультраліва повстанська організація, яка у 1980-х і 1990-х роках вела криваву боротьбу з урядовими силами Перу. Угруповання причетне до численних терористичних актів і вбивств. Попри значне послаблення організації, пов’язані з нею збройні осередки досі діють у віддалених районах країни.

Як повідомлялося, 24 листопада в Туреччині військовий гелікоптер AS-532 турецьких ВПС потрапив в аварію під час навчального польоту. В катастрофі загинуло п’ятеро військовослужбовців.

Реклама

За попередньою інформацією, гелікоптер упав у сільській місцевості поблизу району Йорюкакчайир. Наразі не встановлено, що саме спричинило катастрофу.

Новини партнерів

Новини партнерів