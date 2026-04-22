Військовий Ізраїлю знищив розп’яття Ісуса в Лівані: як відреагував ЦАХАЛ

Фото: Younis Tirawi / Х

Ізраїль підтвердив, що на фото, де нібито солдат розбиває молотом пам’ятник Ісусу в Лівані, дійсно військовик ЦАХАЛу.

Про це йдеться в повідомленні ЦАХАЛу в соцмережі X.

У ЦАХАЛі запевнили, що «дуже серйозно ставляться до інциденту та наголошують, що поведінка солдата повністю не відповідає цінностям, яких очікують від її військ».

Інцидент розслідує командування. Крім того, Армія оборони Ізраїлю запевнила, що допоможе християнській громаді відновити статую.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що він «приголомшений і засмучений» нападом на релігійний об’єкт. «Я найрішучіше засуджую цей вчинок», — заявив він.

Як покарають ізраїльських солдатів, що знищили розп’яття

Як повідомляє CNN, ізраїльський солдат, який пошкодив фігуру Ісуса Христа на півдні Лівану, та ті, хто сфотографували цей інцидент, будуть звільнені з бойового чергування і засуджені до 30 днів військового арешту.

Шістьох інших солдатів, які стали свідками інциденту, але нічого не зробили, щоб його зупинити чи повідомити про нього, буде викликано для «роз’яснювальної бесіди», яка відбудеться пізніше». ЦАХАЛ заявив, що може бути вжито інших заходів на рівні командування.

Скандал зі знищенням статуї розп’яття Ісуса Христа ізраїльськими солдатами в Лівані

Нагадаємо, фото опублікував палестинський журналіст Юніс Тіраві, який стверджував, що розбиває голову статуї Ісуса Христа саме ізраїльський солдат. Інцидент стався на півдні Лівану.

Згодом журналіст додав, що розп’яття належить християнській спільноті міста Дебель, яка опублікувала фото статуї до знищення та підкріпила допис фразою Ісуса перед розп’яттям з Євангелія від Луки (23:34): «Отче, прости їм, бо не знають, що роблять».

Дебель — одне з 55 ліванських міст і сіл у південній частині Лівану, яка зараз окупована ізраїльськими військами. Він розташований приблизно за чотири милі на захід від Бінт-Джебейла, міста, яке Армія оборони Ізраїлю оточила, намагаючись «викорінити оплот Хезболли».

