Реальний страх перед українськими далекобійними ударами змусив керівництво РФ кардинально змінити сценарій головного ідеологічного свята — параду 9 травня. Військовий парад в Москві вперше пройде без важкої техніки та стане радше символом вразливості, аніж могутності кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише Politico.

Життя без Інтернету та скасовані свята

Цьогорічні заходи експерти вже називають найдивнішим Днем перемоги за всю епоху правління Путіна. Вперше від 2007 року на Красній площі не буде жодних танків чи ракетних установок. Замість демонстрації військової міці москвичам доведеться примусово зануритися в «доцифрову епоху»: у столиці масово глушать стільниковий зв’язок та геолокацію, що вже паралізувало роботу таксі, служб доставлення їжі та безконтактних платежів.

Аби хоч якось контролювати інформаційне поле у разі непередбачуваних інцидентів, російська влада ухвалила безпрецедентне рішення — на парад взагалі не допустили іноземних журналістів. Водночас керівництво ще 27 міст по всій Росії вирішило не ризикувати і повністю скасувало будь-які публічні заходи, прикриваючись «терористичною загрозою».

Провал ілюзії безпеки та знята ППО

Усі ці обмеження остаточно зруйнували головний міф Кремля про те, що війна нібито не торкнеться простих росіян. Від початку року українські далекобійні ракети «Фламінго» та безпілотники успішно вражають військову інфраструктуру в глибокому тилу, зупиняють роботу аеропортів, а один із дронів зміг долетіти до житлової багатоповерхівки лише за шість кілометрів від самого Кремля.

Намагаючись захистити своє показушне свято, Міноборони РФ спробувало оголосити дводенне перемир’я від 8 травня. Проте Україна, яка кількома днями раніше вже перевіряла Москву власним припиненням вогню і отримала у відповідь чергову хвилю жорстоких ракетних ударів по своїх містах, пообіцяла дати жорстку симетричну відповідь. Злякавшись таких перспектив, російське командування було змушене стягнути понад 40 установок ППО виключно для захисту Москви, залишивши інші регіони абсолютно беззахисними перед українськими атаками.

«Володимир Володимирович придумав святкувати День перемоги з великим розмахом, але щось пішло не так і, можливо, щось треба виправляти в самій основі», — анонімно поділився з журналістами видання Sotavision своїм розчаруванням один із жителів Москви, що стало рідкісним проявом публічної критики диктатора просто на вулиці.

