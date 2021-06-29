Перевозив майже 230 кг гашишу: у Польщі засудили українця на 11 років за контрабанду наркотиків

Перевозив майже 230 кг гашишу: у Польщі засудили українця на 11 років за контрабанду наркотиків

Окрім ув'язнення на чоловіка наклали чималий штраф.

У Польщі засудили 49-річного українця Сергія Г. до 11 років в'язниці за керівництво організованою злочинною групою і спробу незаконного ввезення 237 кілограмів гашишу. Вирок виніс Окружний суд у Перемишлі і зобов'язав чоловіка ще сплатити штраф на суму 200 тис. злотих, додаткові 50 тис. злотих із метою боротьби з запобіганням наркоманії та покрити витрати на судовий розгляд у сумі 8 тис. злотих.

Про це повідомляє "Польське Радіо".

Українець перебував в розшуку з 16 березня 2017 року на підставі червоної ноти Інтерполу, Європейського ордера на арешт та ордера на арешт. Він був заарештований 22 січня 2020 року в аеропорту Барселони. 14 лютого його передали польській стороні та ув'язнили у виправній колонії у Ряшеві.

Під час провадження правоохоронці встановили, що наркотики транспортувалися з Іспанії до Росії. Кур’єри везли контрабанду в спеціальних коробках в автомобілях BMW X6 та BMW X5, на українських номерних знаках.

Контрабанду виявили працівники Прикордонних служб у Тересполі та Корчовій. Банда Сергія Г. діяла в Європейському Союзі, Україні та Росії.

Нагадаємо, у Донецькій області у мережі аптек збували наркотики.

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