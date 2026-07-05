Віз замість авто: росіяни масово пересідають на коней через масштабну паливну кризу

Кінний віз / © Pixabay

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Через паливну кризу, яка виникла на тлі успішних атак України, у Росії різко зросли продажі коней.

Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на статистику продажів за останні місяці.

Відповідно до статистики, тільки за останній місяць у деяких кінних ферм росіяни купили або забронювали по 7–8 коней. До паливної кризи один кінь міг чекати на господаря по два-три місяці.

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Як пояснили російські фермери, продажі коней зросли, тому що утримувати тварину у багатьох селах виявилося дешевше, ніж постійно заправляти УАЗ чи «Ниву».

Також дешевше купити віз і декілька коней, ніж нове авто. Ціни на коней варіюються від 100 до 200 тисяч рублів залежно від віку, породи та підготовки. Утримання коня обходиться у десятки тисяч рублів.

Російські ЗМІ підрахували, у скільки обійдеться утримування коня. Копита розчищають приблизно раз на півтора місяця — послуга коштує 3 тисячі рублів, підкови змінюють раз на два місяці за 1 тисячу рублів, вартість сіна — 2–3 тисячі рублів, корм— 5 тисяч рублів. Послуги ветеринара можуть коштувати від 6 тисяч карбованців на рік. У підсумку утримування тварини — дешевше, ніж заправляти авто.

Паливна криза у Росії — що відомо

Нагадаємо, паливна криза у Росії охопила величезні масштаби. Черги на автозаправках видно із космосу. Журналісти ВВС верифікували відеозаписи черг на АЗС щонайменше у 13 регіонах Росії, включно з Москвою.

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Через паливну кризу, зростання втрат на фронті та внутрішнє невдоволення, за даними західних медіа та аналітиків, у російських провоєнних колах дедалі частіше обговорюють сценарії удару тактичною ядерною зброєю.

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