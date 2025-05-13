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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Віза в обмін на секс: працівник аеропорту в Ізраїлі підозрюється у зґвалтуванні

В Ізраїлі співробітник аеропорту брав хабарі сексом, погрожуючи не пустити туристів до країни.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Працівник аеропорту в Ізраїлі підозрюється у зґвалтуванні

Працівник аеропорту в Ізраїлі підозрюється у зґвалтуванні / © Прокуратура Києва

В Ізраїлі 30-річний співробітник аеропорту Бен-Гуріон підозрюється в зґвалтуванні туристок.

Про це пишуть ізраїльські ЗМІ.

Зазначається, що чоловік працював на паспортному контролі. За версією слідства, він використав службове становище для тиску на іноземних туристок, що прибувають в аеропорт.

Ґвалтівник погрожував заборонити їм в’їзд до Ізраїлю та вимагав взамін сексуальних послуг. Чоловік вступав в інтимні відносини, використовуючи свою владу та обіцянки, пов’язані з процедурами отримання посвідки на проживання в Ізраїлі.

«Підозрюваний діяв хитромудро. Він працює в аеропорту дев’ять років, добре знайомий з усіма формальностями. Система працює просто — щойно виникає підозра, що дівчина приїжджала до Ізраїлю не у відпустку, а на роботу, її виводять із черги та передають працівникам Управління МВС у справах реєстрації населення та імміграції для проведення співбесіди. Підозрюваний мав можливість залишитися з туристкою наодинці в закритій кімнаті. Саме він приймав рішення про те, чи пропустити дівчину до Ізраїлю або відправити її назад», — розповів представник ізраїльської поліції.

Раніше повідомлялося, що на Буковині дівчинка завагітніла від рідного батька, який її роками ґвалтував.

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