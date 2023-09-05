Вижила тільки дівчина: у Британії загинули біженка та її двоє дітей, перед цим в Україні розбився їхній батько

У Великій Британії в ДТП в неділю, 3 вересня, загинула українка, її 6-річний син і 15-річна падчерка, а перед цим в автокатастрофі, яка сталася в Україні, на смерть розбився чоловік жінки й батько дітей. З родини вижила лише 15-річна дівчина.

Про це пише dailymail.co.uk.

Українці загинули в потрійній ДТП

ДТП сталася 3 вересня на трасі А61 між Саут-Стейнлі та Ріплі в Північному Йоркширі, Велика Британія. Там зіткнулися Vauxhall Meriva, Toyota Aygo та автобус, що їхав у попутному напрямку.

Двоє дітей і жінка, які їхали в Vauxhall Meriva, загинули на місці трагедії. Постраждали водій автобуса та кілька пасажирів. Британські ЗМІ пишуть, що ділянка дороги, де сталася ДТП, була небезпечною, і там уже неодноразово були схожі аварії.

В ДТП загинула родина біженців, перед цим на смерть розбився батько дітей

Британські ЗМІ повідомляють, що в ДТП загинули біженці з України: 35-річна Дар'я Б., 15-річна Анастасія Б. та 6-річний Ігор Б.

Трагедія сталася через сім місяців після того, як батько дітей також загинув в автокатастрофі в Україні в лютому 2023 року. З усіх членів родини вижила лише 15-річна дівчина.

Донна Чілкотт, яка вже зібрала понад 8 000 фунтів стерлінгів для підліткині, що втратила родину, розповіла, що сім'я сподобалася місцевим жителям у Ріпоні, де вони шукали притулку. Родина з України прожила у Британії лише 5 тижнів.

"Це розбиває серце, особливо щодо дівчинки. Вона втратила свого батька в лютому в Україні, а потім втратила всю свою родину в іще одній автокатастрофі. Наскільки мені відомо, батько також загинув у ДТП. Зараз підліткинею опікується друг родини", - написала Донна.

Жінка також розповіла про загиблих. Вона позитивно відгукується про родину з України.

"У хлопчика було багато друзів у школі, до якої він ходив. Інша дівчинка, Анастасія, була тут лише п'ять тижнів, а потім загинула в автокатастрофі. Її мама була дуже хороша з того, що всі говорили. Моя донька ходить до школи з дівчинкою, яка залишилася сама. Але я не була знайома з їхньою родиною. Я дружу з жінкою, яка її прихистила", - написала британка.

В соцмережах місцеві жителі співчувають 15-річній дівчині з України, яка втратила всю свою родину.

Що каже поліція

У поліції підтвердили, що в ДТП загинула родина біженців з України.

"Усі троє були родом з України і на момент зіткнення проживали в Ріпоні, Північний Йоркшир. Зараз наші думки із членами їхніх сімей у Великій Британії та Україні", - сказали в поліції.

Поліція Північного Йоркширу звернулася до свідків, закликаючи всіх, хто бачив аварію або будь-який із транспортних засобів перед зіткненням, вийти на зв'язок. Вони також просять зв'язатися з ними всіх, хто має записи з відеореєстраторів будь-якого з транспортних засобів, що рухалися трасою А61 перед зіткненням, або самого зіткнення.

Нагадаємо, у Великій Британії, в Единбурзі, група невідомих напала на трьох дітей з України. В поліції заявили, що напад був скоєний на расовому ґрунті.

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