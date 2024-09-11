Вижили в Україні, Чечні й Лівії та загинули в Малі: Reuters ідентифікувало десятки "вагнерівців"

Повстанці-туареги вбили десятки росіян та малійців у пустелі та готуються до нових зіткнень.

Серед десятків російських найманців колишньої ПВК "Вагнер", а зараз "Африканського корпусу", ймовірно вбитих повстанцями-туарегами в липні в пустелі Малі, були "ветерани", які пережили відрядження до України, Чечні, Лівії та Сирії.

Про це пише Reuters з посиланням на заяви родичів та аналіз відкритих даних у соціальних мережах.

"Втрата таких досвідчених бійців оголює небезпеки, з якими стикаються російські найманці, що працюють на військові хунти, які щосили намагаються стримати сепаратистів і потужні відгалуження ІДІЛ та "Аль-Каїди" в Малі, Буркіна-Фасо та Нігері. Поразка в Малі викликає сумніви щодо того, чи зможуть "вагнерівці", які увійшли до складу сил Міноборони РФ, домогтися більшого, ніж західні війська та миротворці ООН, нещодавно вигнані хунтою", – йдеться у статті.

Журналісти впізнали 23 найманців

Аналізуючи загальнодоступну інформацію в Інтернеті та використовуючи програмне забезпечення для розпізнавання облич на кадрах, зроблених на місці зіткнення в Малі, інформаційне агентство змогло ідентифікувати 23 російських найманців, які вважаються зниклими безвісти, та ще двох, взятих у полон туарегами після засідки біля міста Тінзауатен біля кордону з Алжиром.

За інформацією журналістів, кілька людей вижили у "м'ясорубці" під Бахмутом в Україні, інші повернулися з відряджень до Лівії, Сирії та інших гарячих точок. Принаймні один із ймовірно загиблих найманців був колишнім кадровим військовим ЗС РФ, ще один – солдатом-строковиком повітряно-десантних військ, який підписав контракт. Журналісти також упізнали одного ветерана російської армії, який брав участь у чеченських війнах від 90-х років.

Ще один найманець, з матір'ю якого поспілкувалися журналісти, був уперше завербований ПВК "Вагнер" 2022 року, коли він відбував покарання у в'язниці за скоєння злочинів, пов'язаних із наркотиками. Ціллю його першого відрядження стала Україна, де він дослужився до взводного, а потім демобілізувався та повернувся до мирного життя.

За словами матері, після повернення її син "боровся з почуттям провини того, хто вижив". Тому у квітні 2024 року він потай від рідних підписав контракт і поїхав до Африки, щоб приєднатися до свого колишнього командира.

Втрати найманців у Малі

Після смерті Пригожина в серпні минулого року найманцям ПВК "Вагнер" запропонували приєднатися до нещодавно створеного при Міноборони РФ "Африканського корпусу". Згідно з повідомленнями в Telegram-каналі "Африканського корпусу", близько половини його особового складу – колишні найманці ПВК "Вагнер".

Російський уряд публічно не коментував битву при Тінзауатені. Втрати не озвучила і малійська хунта, заявивши, що поразка в одному бою не вплинула на її мету "відновити державну владу у всій країні".

Водночас повстанці-туареги заявили, що вбили 84 росіянина та 47 малійців. На підтвердження своїх слів вони надали журналістам понад 20 відеозаписів, на яких показано не менш ніж 47 тіл, переважно білих чоловіків у військовій формі.

Програмне забезпечення розпізнавання осіб використовувалося для ідентифікації двох росіян, захоплених туарегами в полон. Відео та фотографії двох бранців повстанці опублікували у соціальних мережах. Представник повстанців Мохамед Ельмаулуд Рамадан підтвердив, що чоловіки перебували у полоні у повстанців на кінець серпня.

Перспективи "Африканського корпусу" РФ у Малі

Законно обрані уряди в Малі, Буркіна-Фасо та Нігері були повалені внаслідок серії військових переворотів за останні 5 років після майже десятиліття безрезультатних спроб Заходу боротися із заколотами.

Після переворотів військові хунти вигнали французькі та американські війська, а також миротворців ООН. Внаслідок насильницької зміни влади загинули тисячі людей, а мільйони мирних жителів стали біженцями.

В Африці найманці ПВК "Вагнер" з'явилися 2017 року. Вперше їх помітили в Судані, хоча Росія заперечувала свою участь у будь-яких військових операціях в Африці. Завдання "вагнерівців" варіювалися від захисту африканських лідерів до охорони золотих копалень та боротьби з повстанцями.

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У Малі російські найманці з'явилися наприкінці 2021 року. А після формування "Африканського корпусу" їхня активність суттєво збільшилася. Згідно з повідомленнями ЗМІ, кількість насильницьких подій, пов'язаних із російськими найманцями, зросла на 81%, а кількість зареєстрованих жертв серед цивільного населення зросла на 65% за останній рік.

За даними варшавського аналітичного центру Polish Institute of International Affairs, в Африці перебувають близько 6000 російських найманців, а три дипломатичні джерела видання заявили, що в Малі їх близько 1500-2000.

Представник туарегів Рамадан заявив, що альянс повстанців готується до нових зіткнень з малійською хунтою та російськими найманцями.

За словами Тибора Наджі, спецпредставника США в Африці, у разі подальших невдач і втрат російських найманців можуть зрештою витіснити з Малі. Він нагадав, що подібне вже сталося 2019 року, коли ПВК "Вагнер" була змушена піти з північного Мозамбіку через кілька місяців після того, як понад десяток її людей було вбито під час конфлікту з відгалуженням ІДІЛ.

Нагадаємо, хунта Малі заявила про розрив дипломатичних відносин з Україною після розгрому "вагнерівців". У документі малійської хунти повторюються пропагандистські наративи Кремля про "нацистський режим" в Україні.

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