Вижив завдяки двом батончикам-мюслі: мандрівника знайшли через два тижні після зникнення в горах

Хлопець відокремився від туристичної групи, щоб прогулятися самостійно.

В Австралії турист два тижні блукав у горах Нового Південного Уельсу і вижив завдяки двом злаковим батончикам, ягодам та воді зі струмків.

Про це йшлося у повідомленні Sky News.

Як повідомила поліція Нового Південного Уельсу, 23-річного Хаді Назарі виявили туристи поблизу Блакитного озера в Національному парку Костюшко, що в Австралійських Альпах.

До цього 300 волонтерів та рятувальників шукали Назарі 13 днів.

За словами інспектора поліції Нового Південного Уельсу Джоша Бродфута, туриста доправили в лікарню "без серйозних травм", і він перебуває "в дуже гарному настрої".

"Це неймовірний результат, після 13 довгих днів його знайшли. Ми ніколи не втрачали надії знайти його, і ми раді, що можемо повернути його цілим і неушкодженим його родині", – сказав Бродфут.

Накгадаємо, в Україні, а саме в Карпатах, врятували чотирьох сноубордистів, які заблукали. Стан здоров'я усіх чотирьох чоловіків задовільний.

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