"Виживання України під загрозою" – очільник Пентагону на 20-му "Рамштайні"

За словами Ллойд Остіна, безпекова допомога Україні – "це питання виживання та суверенітету для України, але і питання честі та безпеки для Америки".

Міністр оборони США Ллойд Остін попередив, що виживання України під загрозою, і намагався переконати союзників у тому, що Сполучені Штати віддані Києву, навіть коли у Вашингтона фактично закінчилися гроші продовжувати озброювати ЗСУ.

Про це пише Reuters.

"Виживання України перебуває під загрозою… Наші союзники та партнери продовжують нарощувати зусилля, Сполучені Штати також мають це зробити", – зазначив на відкритті засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

За його словами, безпекова допомога та постачання боєприпасів Україні – "це питання виживання та суверенітету для України, але і питання честі та безпеки для Америки".

Остін не уточнив, як Вашингтон підтримуватиме Україну без додаткового фінансування.

Офіційні особи кажуть, що брак доступного фінансування вже впливає на Україну, і українським силам доводиться керуватися обмеженими ресурсами.

"Я думаю, що наші союзники чітко усвідомлюють ситуацію з нашим фінансуванням, а українці більше, ніж будь-хто, через дефіцит, який виникає через те, що ми не можемо їм постачати", — сказав високопоставлений чиновник оборони США у коментарі виданню на умовах анонімності.

"Немає способу, яким наші союзники можуть справді об’єднати сили, щоб компенсувати відсутність підтримки США", — додає анонімний чиновник оборони США.

Американські чиновники не виключають, що адміністрація США зможе ще знайти якісь гроші для України, але ця сума не компенсує заблокований Конгресом законопроєкт, який передбачає допомогу Україні у розмірі 60 млрд доларів.

Нагадаємо, що у межах "Рамштайну" очільник Пентагону Ллойд Остін наголосив, що США не дозволять Києву програти війну проти Росії. Він пообіцяв продовжувати співпрацю з колегами для того, щоб Конгрес таки схвалив допомогу ЗСУ.

Прзидент Байден запросив у Конгресу США $61 млрд на допомогу Україні, але Конгрес США так і не ухвалив рішення про допомогу Україні.

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