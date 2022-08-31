Візи насамперед слід заборонити російським чиновникам, які впливають на думку народу з глибинок - Фейгін

Більшість громадян Росії, особливо мешканці глибинок, ніколи не були за кордоном, і заборона на поїздки до Європи не змінить їхнього ставлення до війни проти України та Путіна.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів російський правозахисник, політик та опозиціонер Марк Фейгін.

"Ці люди, в тому нікчемному відсотку (чиновники - ред.), на відміну від народу з глибинок, щось вирішують. Це ж люди на всіх поверхах влади приймають рішення, тому вони якраз дуже можуть вплинути на ситуацію, і зокрема можуть вплинути на цей народ за певних обставин, вони можуть викликати в цього народу обурення, якийсь там мер міста, вони ближче перебувають до них. Ті люди, які підпадають під цей дискримінаційний захід, якщо ми говоримо про чиновників та подібних до них, вони ухвалюють рішення, на відміну від простого народу. Вони можуть вплинути на них, тому що для них ці дискримінаційні рішення дуже болісні, їхні діти, їхні капітали, їхні довірені особи, вони всі в Європі, і таким чином їх можуть просто "відстригти" від усього цього багатств", - говорить опозиціонер.

Фейгін підкреслив, що це в основному корупціонери, люди, які звикли красти та насолоджуватися продуктом крадіжки. Для них це дуже болісно не з'їздити до Парижа, або не покататися Європою.

"Вони звичайно можуть їздити до Азії чи африканських країн, але Європа – вона надто близько, і надто багато з нею пов'язано. Але ж основна проблема у Путіні, не в Заході, не у візових обмеженнях, вона у Путіні. Всередині російської опозиції триває дискусія. Багато хто говорить, що не потрібно запроваджувати ці заходи, адже вони не вплинуть на Путіна. Тобто вони ще позавчорашнім днем, довоєнним мислять, коли якісь заходи, які вживає Захід, мають допомагати боротися з Путіним. Але це вже закрита тема. Захід відгороджується, щоб урятувати себе від війни, від Путіна, від його представників", - вважає правозахисник.

Макс Фейгін упевнений, що необхідно запровадити категоричну заборону на візи для російських чиновників.

"Це краще, ніж загальний бан, його, швидше за все, і не буде, але тоді впроваджуйте щодо чиновників, на всіх бенефіціарів цієї системи, які отримують корупційний дохід та інше. Наприклад, ембарго на 10 років, а там подивимося, продовжувати чи ні. І, звичайно, всі, хто хоче в'їжджати до Європи, мають підписувати документ про те, що вони проти війни, бажано навіть проти Путіна. А якщо ні – тоді вдома. Вдома там чудові місця, Сизрань, наприклад", - резюмував він.

Нагадаємо, Європейський Союз призупинить дію угоди з Росією, яка спрощує видавання віз, але загальна заборона на візи не буде запроваджена, оскільки щодо цього немає одностайності.

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