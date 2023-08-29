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Візит Ердогана до Путіна: у ЗМІ з'явилася нова дати проведення переговорів

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Візит Ердогана до Путіна: у ЗМІ з'явилася нова дати проведення переговорів

Турецький президент Ердоган Реджеп / Фото: Associated Press

Головна тема переговорів - відновлення "зернової угоди".

Переговори турецького лідера Реджепа Ердогана із російським президентом-диктатором Володимиром Путіним попередньо відбудуться у Сочі 4 вересня.

Про це повідомляє турецьке Habertürk із посиланням на Middle East Eye.

"Наш президент відвідає Сочі. Під час свого візиту в Сочі він підтвердив, що саміт відбудеться, заявивши, що в зерновій угоді може бути новий етап", - сказав речник Партії справедливості та розвитку Омер Челік.

У Кремлі підтвердили, що президент Росії та турецький колега готуються провести зустріч, втім, дату зустрічі не розкрили.

"Той факт, що Ердоган, який раніше відігравав вирішальну роль у реалізації зернової ініціативи, зустрінеться з Путіним, розпалив надії, що угода може бути реалізована знову", - сказано у статті. 

Варто зазначити, що раніше писали, що Путін та Ердоган планують зустріч 8 вересня. Про це повідомляло видання Bloomberg.

Нагадаємо, Подоляк розкритикував слова Ердогана про переговори між Росією та Україною.

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Дата публікації
Перегляди
293
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