Візит Фіцо до Путіна: у Словаччині прем’єр-міністра назвали зрадником

Перша від 2016 року особиста зустріч словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо з російським президентом Володимиром Путіним викликала різку негативну реакцію опозиційних політичних сил та громадськості.

Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

Член президії опозиційної партії “Прогресивна Словаччина”, колишній очільник словацької дипломатії Іван Корчок назвав поїздку Роберта Фіцо зрадою та поворотним моментом у словацькій зовнішній політиці.

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“Після фіаско в Брюсселі на саміті ЄС, коли його ніхто в Євросоюзі не підтримав з проханням зберегти транзит газу через Україну, прем'єр пішов стояти поруч з президентом Росії. Це зрада союзників і Словаччини, це поворотний момент у нашій зовнішній політиці, на який прем’єр-міністр не має повноважень”, – підсумував Корчок.

За словами президента партії “Свободи та Солідарності” Браніслава Грелінга, Роберт Фіцо є “звичайним колабораціоністом”. Він заявив, що таким візитом словацький прем’єр заганяє країну в міжнародну ізоляцію.

“Ми посилаємо повідомлення Володимиру Путіну і всім раболіпним проросійським політикам, що Роберт Фіцо не говорить від імені всієї нації”, – сказав він.

Раніше лідер “Прогресивної Словаччини” Міхал Шимечка назвав поїздку ганьбою для Словаччини та зрадою національних інтересів.

"Якби прем'єр-міністр дійсно був зацікавлений у транзиті газу, він повинен був вести переговори з українською стороною, а не робити Словаччину інструментом російської пропаганди", - заявив він.

Громадська ініціатива “За мир в Україні” оголосила, що в понеділок, 23 грудня, організовує акцію протесту проти візиту Фіцо. Вона відбудеться опівдні на площі Свободи навпроти будівлі уряду.

“Зловживання питанням транзиту газу проти України та Європи для співпраці з Росією є неприпустимим”, – йдеться в соцмережі ініціативи.

Нагадаємо, після переговорів з Путіним премʼєр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що його зустріч з господарем Кремля була відповіддю на заяву президента України Володимира Зеленського щодо припинення "будь-якого транзиту газу" через Україну та санкцій проти російської ядерної програми.

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