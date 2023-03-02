Візит Лукашенка до Китаю: ISW пояснив, чому ця поїздка вигідна Путіну

Лукашенко хоче допомогти Росії в ухиленні від санкцій ЄС.

Росія може використовувати візит самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Китаю для досягнення кількох своїх завдань, серед яких є обхід режиму санкцій.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Олександр Лукашенко та лідер Китаю Сі Цзіньпін 1 березня підписали пакет із 16 документів, які можуть сприяти обходу санкцій проти РФ.

Підписані документи включають стратегію спільного білорусько-китайського промислового розвитку, документ про білорусько-китайське науково-технічне співробітництво на 2023-2024 роки та меморандум про взаєморозуміння щодо спільних проектів з використанням державних кредитів Китаю.

Лукашенко, ймовірно, також має намір цими угодами підтримати свої давні зусилля щодо розвитку китайського економічного впливу в Білорусі, щоб застрахуватися від російського інтеграційного тиску.

На думку експертів ISW, ці заходи у кращому разі відстрочать кампанію Росії із забезпечення повного економічного контролю над Білоруссю. Низка документів також стосується китайсько-білоруської торговельно-економічної співпраці. Лукашенко раніше вже висловлював підтримку розширенню економічної присутності Китаю у Білорусі.

Також метою візиту Лукашенка може бути просування наративу про те, нібито Росія готова до мирних переговорів.

Нагадаємо, 28 лютого Лукашенко прибув до Китаю для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном.

Експерт пояснив, навіщо Лукашенко прилетів до Пекіна.

Китай заявляє, що цей візит є "можливістю сприяти подальшому розвитку всебічного співробітництва" із Білоруссю.

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