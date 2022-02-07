Візит Макрона у Кремль: головні заяви французького президента після зустрічі з Путіним

Візит Макрона у Кремль: головні заяви французького президента після зустрічі з Путіним

Президент Франції вважає, що існує можливість знайти мирний шлях для Європи, але для цього потрібні нові механізми.

У Російської Федерації та Франції різні погляди на деякі принципові для обох сторін питання, але президенти двох країн домовилися разом працювати над так званими "гарантіями безпеки".

Про це французький президент Еммануель Макрон заявив у понеділок, 7 лютого, на прес-конференції за підсумками зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

Після переговорів з російським лідером Макрон зазначив, що ця розмова була змістовною.

За його словами, зараз є можливість знайти мирний шлях для Європи, але для цього потрібні нові механізми забезпечення стабільності в Європі.

Макрон висловився за те, щоб країни регіону, включаючи Росію, Україну, Грузію, Молдову та країни ЄС вели переговори, які б призвели до побудови нових гарантій безпеки.

Французький лідер наголосив, що рішення щодо безпеки в Європі будуть новаторськими.

"У РФ та Франції різні погляди, це потрібно розуміти та приймати, але президенти змогли "намацати" моменти, де позиції щодо України сходяться", - заявив французький президент.

Макрон додав, що найближчі дні стануть вирішальним у питанні деескалації навколо України. Він також заявив, що "нервує" через російські війська на кордоні України, де, за його словами, зосереджено 125 тисяч військовослужбовців РФ.

Також він зазначив, що повідомить Зеленського про те, що виконання Мінських угод може призвести до прогресу у врегулюванні конфлікту.

Водночас французький лідер висловив стурбованість словами Лукашенка про ядерну зброю в Білорусі. "Але Путін мене заспокоїв", - прокоментував Макрон.

Французький президент виступив проти перегляду діючих домовленостей у сфері безпеки за рахунок обмеження прав європейців.

"Я не думаю, що будівництво нових умов має відбуватися за рахунок часткового перегляду угод або наших фундаментальних принципів, або за рахунок обмеження прав європейських держав", - сказав він.

Франція та Росія домовилися працювати разом над гарантіями безпеки, а також продовжувати взаємовигідну співпрацю у сферах економіки, політики та культури.

Нагадаємо, у Москві завершилася розмова президентів Росії та Франції Володимира Путіна та Еммануеля Макрона, вона тривала п'ять годин.

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