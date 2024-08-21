Візит Нарендри Моді в Україну: американський дпипломат оцінив роль Індії у стримуванні агресії РФ

Візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну є дуже важливим особливо в часи, коли російська агресія намагається дестабілізувати глобальний світовий порядок.

Про це заявив заступник держсекретаря США Річард Верма під час семінару у Центрі соціального та економічного прогресу, присвяченого партнерству між Сполученими Штатами та Індією, який проходив у форматі онлайн-конференції у середу, 21 серпня.

Верма також наголосив, що зараз вкрай важливо "захистити та зберегти" міжнародний порядок, а для цього необхідно зупинити війну в Україні, що несе значне насильство та вбивства дітей.

"Світова спільнота мусить протистояти подібним атакам і вторгненням, нападам на цивільне населення, вбивствам дітей у лікарнях”, – заявив Річард Верма.

Він наголосив, що вдячний індійському прем'єр-міністру Нарендрі Моді за позицію Індії щодо війни в України попри довготривалі відносини з Росією та певні зобов’язання між країнами. Щодо стосунків між Індією та США, Верма зазначив, що їхні держави повинні триматися разом "і в добрі часи, і у важкі".

За словами Верми, саме зараз на планеті настали важкі часи, до яких призвів зріст авторитаризму в окремих частинах світу.

Що відомо про Річарда Верму

Річард Верма був послом США в Індії за часів президентства Барака Обами (2015-2017 рр.). Зараз він обіймає посаду заступника держсекретаря США, проте найближчим часом Верма замінить Пенні Пріцкер і стане спецпредставником Сполучених Штатів з відновлення України.

В ході обговорення свого нового призначення, дипломат висловив вдячність своїй попередниці і наголосив, що їй багато вдалось зробити на цій посаді.

Міжнародне турне Нарендри Моді

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує приїхати до України у п’ятницю, 23 серпня. За всю історію дипломатичних відносин між незалежною Україною та Індією індійський лідер ще не відвідував нашу країну. Тож цей візит вже можна вважати історичним незалежно від його результатів.

“Я очікую нагоди продовжити попередні розмови з президентом Зеленським про зміцнення двосторонньої співпраці та поділитися перспективами мирного вирішення конфлікту, що триває в Україні”, – заявив Нарендра Моді напередодні свого візиту до України.

У середу, 21 серпня, прем'єр-міністр Індії прибув до Польщі в рамках свого міжнародного турне.

Нагадаємо, прем'єр Індії Моді зробив заяву про "швидке відновлення миру" в Україні. Зі слів Моді, в Києві він намагатиметься зміцнити двосторонню співпрацю між країнами.

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