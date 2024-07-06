Візит Орбана до Путіна: аналітики пояснили, як диктатор використав угорського прем'єра

Президент Росії Володимир Путін використав зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном для того, щоб виступити проти припинення вогню шляхом переговорів.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Путін заявив, що угода між Росією та Україною не повинна призвести до тимчасового припинення вогню, оскільки це дозволить Україні перегрупуватися і переозброїтися, і що натомість Росія виступає за "повне" і "остаточне" припинення конфлікту", — йдеться у звіті.

На думку аналітиків, диктатор використав угорського прем'єра, щоб відмовитись від припинення вогню за допомогою мирних переговорів.

"Путін висловив свою прихильність до "остаточного" завершення війни, що дозволить досягти його мети — знищення української державності", — зазначили в ISW.

В американському Інституті вивчення війни також нагадали, що 4 липня Путін прямо відкинув участь Росії в будь-яких значущих переговорах щодо угоди про припинення вогню, відійшовши від своєї звичайної удаваної зацікавленості в переговорах, а 5 липня на пресконференції з Орбаном Путін відверто відкинув будь-яке припинення вогню шляхом переговорів.

Нагадаємо, Віктор Орбан прибув до Росії у п'ятницю, 5 липня.

Візит угорського політика заздалегідь не анонсувався ні Москвою, ні Будапештом. Напередодні видання Financial Times, посилаючись на одне угорське та два джерела в ЄС, повідомляло, що Орбан зустрінеться з диктатором РФ, щоб "вислухати обидві сторони конфлікту".

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