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Візит Пелосі до Тайбея: понад 20 китайських військових літаків увійшли в зону ППО Тайваню

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Візит Пелосі до Тайбея: понад 20 китайських військових літаків увійшли в зону ППО Тайваню

Фото: Міністерство оборони Тайвані

Міністерство оборони Тайваню опублікувало фотографії моделей літаків.

Два десятки літаків ВПС Китаю знову увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню.

Про це інформує Міністерство оборони Тайваню.

21 китайський військовий літак увійшов у зону ідентифікації протиповітряної оборони Тайваню (ПВО) у вівторок у перший день візиту на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Список літаків КНР, які увійшли до розпізнавальної зони ППО Тайваню:

  • 11 винищувачів J-11.
  • 10 винищувачів J-16.
  • літак ДРЛО (дальнього радіолокаційного стеження) та управління KJ-500.
  • Літак РЕБ (радіоелектронної боротьби) другого покоління Y-9G (GX-11).
  • Літак радіоелектронної розвідки Y-8GX4.

Раніше Міністерство оборони Тайваню назвало повідомлення про те, що китайські літаки Су-35 перетнули Тайванську протоку, "фейковими новинами".

Зазначимо, що 21 червня майже 30 військових літаків Китаю без попередження увійшли до зони дії ППО Тайваню.

Нагадаємо, що на Тайвані приземлився літак з Ненсі Пелосі.

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