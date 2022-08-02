Візит Пелосі до Тайбея: понад 20 китайських військових літаків увійшли в зону ППО Тайваню

Міністерство оборони Тайваню опублікувало фотографії моделей літаків.
Два десятки літаків ВПС Китаю знову увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню.
Про це інформує Міністерство оборони Тайваню.
21 китайський військовий літак увійшов у зону ідентифікації протиповітряної оборони Тайваню (ПВО) у вівторок у перший день візиту на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.
Список літаків КНР, які увійшли до розпізнавальної зони ППО Тайваню:
- 11 винищувачів J-11.
- 10 винищувачів J-16.
- літак ДРЛО (дальнього радіолокаційного стеження) та управління KJ-500.
- Літак РЕБ (радіоелектронної боротьби) другого покоління Y-9G (GX-11).
- Літак радіоелектронної розвідки Y-8GX4.
August 2, 2022
Раніше Міністерство оборони Тайваню назвало повідомлення про те, що китайські літаки Су-35 перетнули Тайванську протоку, "фейковими новинами".
Зазначимо, що 21 червня майже 30 військових літаків Китаю без попередження увійшли до зони дії ППО Тайваню.
Нагадаємо, що на Тайвані приземлився літак з Ненсі Пелосі.
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