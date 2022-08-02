Візит Пелосі до Тайбея: понад 20 китайських військових літаків увійшли в зону ППО Тайваню

Два десятки літаків ВПС Китаю знову увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню.

Про це інформує Міністерство оборони Тайваню.

21 китайський військовий літак увійшов у зону ідентифікації протиповітряної оборони Тайваню (ПВО) у вівторок у перший день візиту на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Список літаків КНР, які увійшли до розпізнавальної зони ППО Тайваню: