“Один пояс і шлях на двох”: ким Путін і Сі є один для одного або для чого насправді Росії потрібен Китай

Очікується, що цього тижня кремлівський диктатор Володимир Путін зустрінеться з китайськими лідерами в Пекіні в рамках візиту, який підкреслить підтримку Москви з боку КНР під час війни в Україні.

Про це пише Associated Press.

Що означатиме візит Путіна

Дві країни створили неформальний альянс проти Сполучених Штатів та інших демократичних країн, який зараз ускладнюється війною між Ізраїлем і ХАМАСом. Китай намагається збалансувати свої зв'язки з Ізраїлем з економічними відносинами з Іраном і Сирією, які сильно підтримуються Росією.

Візит Путіна — це також демонстрація підтримки ініціативи китайського лідера Сі Цзіньпіна “Один пояс, один шлях” (Belt and Road Initiative — BRI), спрямованої на розбудову інфраструктури та розширення впливу Китаю за кордоном.

Путін дав інтерв'ю китайським державним ЗМІ, в якому похвалив масштабні, але слабко пов'язані між собою проєкти BRI.

“Так, ми бачимо, що дехто вважає це спробою Китайської Народної Республіки поставити когось під свій каблук, але ми бачимо інше, ми бачимо лише бажання співпрацювати”, — сказав він в інтерв'ю державній телерадіокомпанії CCTV, згідно зі стенограмою, оприлюдненою Кремлем у понеділок, 16 жовтня.

Путін буде одним з найбільш високопоставлених гостей на заході, присвяченому 10-й річниці оголошення Сі Цзіньпіном політики BRI, яка обтяжила такі країни, як Замбія і Шрі-Ланка, великими боргами після того, як вони підписали контракти з китайськими компаніями на будівництво доріг, аеропортів та інших об'єктів громадського призначення, які вони не могли б собі дозволити в іншому випадку.

Про що говоритимуть

Візит Путіна не був офіційно підтверджений, але китайські чиновники припускають, що він прибуде в понеділок, 16 жовтня, пізно ввечері.

Відповідаючи на запитання журналістів у п'ятницю, 13 жовтня, про візит до Китаю, Путін сказав, що він включатиме переговори щодо проєктів, пов'язаних з “Поясом і шляхом”, які, за його словами, Москва хоче пов'язати із зусиллями економічного альянсу країн колишнього Радянського Союзу, розташованих переважно в Центральній Азії, з метою “досягнення спільних цілей розвитку”. Він також применшив вплив економічного впливу Китаю в регіоні, який Росія довгий час вважала своїм задвірком і де вона працювала над збереженням політичного і військового впливу.

“У нас тут немає ніяких протиріч, навпаки, є певна синергія”, — сказав Путін.

Путін сказав, що він і Сі також обговорять зростаючі економічні та фінансові зв'язки між Москвою і Пекіном.

Пекін і Москва мають фінансові зв'язки в енергетичній, високотехнологічній та фінансовій галузях. Китай також набуває все більшого значення як експортний напрямок для Москви.

“Симбіоз” Китаю і Росії

Олександр Габуєв, директор Євразійського центру Карнегі, сказав, що з точки зору Китаю, “Росія — це безпечний сусід, який є дружнім, це джерело дешевої сировини, це підтримка китайських ініціатив на світовій арені, а також це джерело військових технологій, деяких з тих, яких немає у Китаю”.

“Для Росії Китай — це її рятувальний круг, економічний рятувальний круг у її жорстоких репресіях проти України”, — сказав Габуєв в інтерв'ю агентству Associated Press.

“Це основний ринок для російських товарів, це країна, яка надає свою валюту і платіжну систему для розрахунків у торгівлі Росії із зовнішнім світом — з самим Китаєм, а також з багатьма іншими країнами, і це також основне джерело складного технологічного імпорту, в тому числі товарів подвійного призначення, які йдуть в російську військову машину”, — зазначив він.

Військовий альянс: бути чи не бути?

Габуєв вважає, що хоча Москва і Пекін навряд чи створять повноцінний військовий альянс, їхня співпраця в оборонній сфері буде зростати.

“Я не очікую, що Росія і Китай створять військовий альянс, — сказав Габуєв. — Обидві країни самодостатні з точки зору безпеки, і їм вигідне партнерство, але жодна з них не потребує гарантій безпеки від іншої. І вони проповідують стратегічну автономію”.

“Військового союзу не буде, але буде тісніша військова співпраця, більша оперативна сумісність, більше співпраці щодо спільного проєктування сили, в тому числі в таких місцях, як Арктика, і більше спільних зусиль для розвитку протиракетної оборони, яка ускладнює ядерне планування США та їхніх союзників в Азії і Європі”, — додав він.

Китай і колишній Радянський Союз були суперниками часів холодної війни за вплив серед лівих держав, але з тих пір співпрацюють в економічній, військовій і дипломатичній сферах.

За кілька тижнів до вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року Путін зустрівся з Сі в Пекіні, і сторони підписали угоду, в якій зобов'язалися розвивати відносини “без обмежень”. Спроби Пекіна представити себе як нейтрального мирного посередника у війні Росії проти України були широко відкинуті міжнародним співтовариством.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай збільшив обсяги постачань екскаваторів та іншої техніки росіянам, яку потім використовували для будівництва укріплень на окупованих територіях. Загальний обсяг торгівлі між країнами за перші сім місяців 2023 року виріс на 36% - до 134 млрд доларів.

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