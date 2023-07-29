Візит Шойгу до КНДР показує, що він лишається у "обоймі Путіна" - аналітикиня

Кремль хоче показати, що ніяких змін у керівництві країни не відбулось, попри останні події.

Голова Міністерства оборони Росії Сергій Шойгу все ще лишається в "обоймі Путін", що доводить його візит до Північної Кореї.

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Таку думку в етері телеканалу FREEDOM висловила політична аналітикиня та головна редакторка порталу After Empire Ольга Курносова.

Вона заявила, що Кремль хоче показати, що ніяких змін у керівництві країни не відбулось, попри останні події.

"Міністр оборони РФ Сергій Шойгу візитом у КНДР продемонстрував, що Путін йому досі довіряє після заколоту Пригожина. Кремлю важливо вдавати, що ніхто нікого не змістив і в системі все залишається як і раніше, принаймні в медійному плані", - сказала Курносова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський міністр оборони Сергій Шойгу відвідав Північну Корею, щоб просити допомоги на фоні труднощів зі зброєю.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр оборони РФ Шойгу передав диктаторові Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ину лист від російського диктатора Володимира Путіна.

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