Візит Шойгу до КНДР: що йому показував Кім Чен Ин (фото)

Шойгу здійснює перший візит російського міністра оборони до Північної Кореї з часів розпаду Радянського Союзу.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу супроводжував північнокорейського лідера Кім Чен Ина на оборонній виставці, де були представлені заборонені балістичні ракети, оскільки сусіди пообіцяли посилити зв'язки, повідомили 27 липня північнокорейські державні ЗМІ.

Про це пише Reuters.

Російський міністр Сергій Шойгу і китайська делегація на чолі з членом політбюро Комуністичної партії прибули до Північної Кореї цього тижня на 70-ту річницю закінчення Корейської війни, яка відзначається в Північній Кореї як “День Перемоги”.

Ракети, здатні нести ядерну зброю, були заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН, ухваленими за підтримки Росії і Китаю, але цього тижня вони стали яскравим тлом для демонстрації солідарності трьох країн, об'єднаних суперництвом зі США і відродженням того, що деякі аналітики вважають їхньою коаліцією часів холодної війни.

Кім Чен Ин і Сергій Шойгу відвідують виставку озброєнь у Пхеньяні, 26 липня 2023 року / AP

Для Північної Кореї приїзд російської та китайської делегацій знаменує собою перше велике відкриття для світу з часів пандемії COVID-19.

Шойгу передав Кіму листа від президента Росії Володимира Путіна, повідомляють північнокорейські ЗМІ.

Кім подякував Путіну за направлення військової делегації на чолі з Шойгу, заявивши, що цей візит поглибив “стратегічні і традиційні” відносини між Північною Кореєю і Росією.

“(Кім) висловив свої погляди на питання, що становлять взаємний інтерес у боротьбі за захист суверенітету, розвитку та інтересів двох країн від нахабних і свавільних дій імперіалістів і за реалізацію міжнародної справедливості і миру”, — повідомляють північнокорейські ЗМІ.

“Він неодноразово висловлював переконання, що російська армія і народ досягнуть великих успіхів у боротьбі за побудову могутньої країни”, — йдеться у повідомленні.

Кім Чен Ин демонструє Сергію Шойгу заборонені ракети / AP

ЦТАК не згадує про війну в Україні, але повідомляється, що міністр оборони Північної Кореї Кан Сун Нам заявив, що Північна Корея повністю підтримує Росію в її “боротьбі за справедливість” і захист свого суверенітету.

Кім повів Шойгу на виставку нової зброї і військової техніки, повідомило ЦТАК.

Фотографії державних ЗМІ показали Кіма і його гостей на виставці деяких північних балістичних ракет у багатовісних транспортерних пускових установках. На іншому зображенні було показано те, що, на думку аналітиків, схоже на новий безпілотник.

Один із аналітиків сказав, що візит Шойгу з інспекцією північнокорейських ракет свідчить про те, що Росія визнає ядерну програму Північної Кореї.

“Ми пройшли довгий шлях від тих часів, коли Північна Корея уникала демонстрації свого ядерного потенціалу, коли в місті перебували високопоставлені іноземні високопосадовці з Росії і Китаю”, — сказав у коментарі Reuters Анкіт Панда з американського Фонду Карнегі за міжнародний мир, назвавши цей візит “чудовим”.

Незалежні журналісти не мали доступу до висвітлення події, що не є дивиною для КНДР / AP

“Особистий тур для Шойгу — і бажання Шойгу сфотографуватися з Кімом під час цього туру — є свідченням того, що Москва задоволена триваючою ядерною модернізацією Північної Кореї”, — сказав він.

Кім також зустрівся з членом Політбюро ЦК Компартії Китаю Лі Хунчжуном для переговорів і отримав листа від президента Китаю Сі Цзіньпіна, повідомляють північнокорейські ЗМІ.

Візит делегації Лі продемонстрував готовність Сі Цзіньпіна “надавати великого значення дружбі між КНДР і Китаєм”, — цитує Кіма північнокорейське державне інформаційне агентство ЦТАК, називаючи Північ початковою частиною її офіційної назви — Корейська Народно-Демократична Республіка.

Фотографії державних ЗМІ показали Кіма в оточенні Шойгу і Лі, на тлі гасла, яке використовувала китайська армія під час Корейської війни, обіцяючи “протистояти американським агресорам”.

“Ніякого секрету”

Російський візит підвищує ймовірність більш відкритої підтримки Північної Кореї, особливо в умовах ізоляції Росії з боку Заходу через її вторгнення в Україну, вважають аналітики.

Артем Лукін, професор Далекосхідного федерального університету у Владивостоці, сказав у коментарі Reuters, що одночасні візити до Пхеньяна високопосадовців з Москви і Пекіна є ще однією ознакою відродження російсько-китайсько-північнокорейської коаліції, яка існувала наприкінці 1940-х і 1950-х років, хоча зараз, швидше за все, керуватиметься з Пекіна, а не Москви.

Поява Шойгу на військовій виставці, де демонструються МБР, є “дуже амбівалентним жестом”, враховуючи, що Росія формально залишається прихильником резолюцій РБ ООН, які забороняють ядерну і ракетну програми Північної Кореї, сказав він.

Екскурсія пройшла “на ура”, Шойгу поїде додому задоволений / AP

“Це може означати, що нинішні геополітичні обставини починають підривати давню зацікавленість Росії у збереженні глобального режиму нерозповсюдження”, — додав Лукін.

Минулого року Північна Корея кодифікувала новий, розширений ядерний закон, який оголосив її статус ядерної держави “незворотнім”.

Цього місяця вона пригрозила ядерною відплатою за демонстрацію сили Сполученими Штатами, заявивши, що розгортання стратегічних військових активів поблизу Корейського півострова може відповідати критеріям застосування ядерної зброї.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї зазначило, що офіційною позицією Росії є протидія ядерній програмі Північної Кореї, і висловило сподівання, що візит делегації Шойгу допоможе Північній Кореї повернутися до діалогу.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Росія робить пропозиції Північній Кореї в той час, коли Кремль намагається закупити зброю.

“Це не було таємницею... Путін звертається до інших країн за допомогою і підтримкою у веденні війни в Україні. І це включає, як ми знаємо, певну роботу з КНДР”, — сказав він.

Північна Корея підтримує Кремль у його війні з Україною і постачає зброю, в тому числі піхотні ракети і реактивні снаряди, на підтримку війни Росії, заявив Білий дім.

Північна Корея і Росія заперечують, що вони здійснювали операції з продажу зброї.

Читайте також: