Візит Сі Цзіньпіна до Москви: експерт пояснив, як Китай рятуватиме Росію

Китай не хоче, щоб Росія програла, тому буде намагатися заморозити війну закликами до припинення вогню та мирних переговорів.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов.

“Вони почнуть з припинення вогню. А далі можна навіть не просуватися. Це відповідатиме російським вимогам повністю, адже Путіну потрібна перерва. Він хоче застовпити ті території, які він зараз захопив, і Китай, насамперед, наполягатиме на припиненні вогню і початку перемовин”, - вважає експерт.

За його словами, питання суверенітету та територіальної цілісності України, відповідно до статуту ООН, Китай розглядатиме в останню чергу.

“Китай буде просто тиснути на те, що треба запобігти людським смертям. Таким чином він буде рятувати Росію”, - пояснив Жданов.

На його думку, Сі Цзіньпін не пропонуватиме нічого конкретного щодо врегулювання конфлікту, просто закликаючи до миру.

“Таку позицію Китаю підтверджує те, що спочатку Сі Цзіньпін їде в Москву, тим більше він їде особисто. Але приїхати особисто до Києва він не хоче. Жодних див щодо зміни позиції Китаю очікувати не варто. Він буде скоріше власну позицію відстоювати, намагатися збільшити свою політичну вагу в процесі перемовин зі Сполученими Штатами”, - підкреслив Жданов.

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За його словами, підтримка Китаєм Росії буде створювати проблеми для США і для колективного Заходу.

“Китай буде це використовувати на власну користь. Як тільки Китай домовиться зі Сполученими Штатами, далі йому буде взагалі нецікавою доля РФ", - зазначив експерт.

Водночас Олег Жданов вважає, що після візиту Сі Цзіньпіна у Кремлі не варто сподіватится на відкриту військову допомогу від Китаю.

“Я думаю, що Росія не відмовилася б від китайських варіантів тих самих танків Т-72, які є в дуже великій кількості. Китай діє не напряму. Якщо почати розбиратися, то з’ясується, що цими поставками займалися китайські компанії, а не держава. До речі, Сполучені Штати намагаються припинити ці постачання і ввести санкції проти цих компаній, а не проти Китаю взагалі. Тому тут Китай знову веде свою непряму політику, просуваючи свої власні інтереси. Я думаю, що Китай не наважиться відкрито і прямо надати зброю РФ”, - наголосив він.

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