Візит Сі Цзіньпіна до Москви: існує велика ймовірність постачання зброї Китаєм - експерт

Ризик постачання Китаєм зброї Російській Федерації залишається досить високим. Ще у січні-лютому 2022 року Сі Цзіньпін щонайменше благословив цю війну.

Таку думку висловив керівник Південно-Кавказької філії Центру досліджень армії конверсії та роззброєння Володимир Копчак в інтерв’ю ТСН.ua.

За його словами, Китай був згоден на падіння Києва “за тиждень” і на подальше силове посередництво РФ у власних інтересах, тобто збирання так званого проєкту “СРСР 1,5 або 2.0”.

“Китайський "мирний план" — ніякий не план, це бачення. З іншого боку на тлі таких виважених "мудрих" проявів, Пекін зараз починає нервувати. Тому що, наприклад, товариш Ван Ї виходить і заявляє, чому Сполученим Штатам можна озброювати Тайвань, а нам не можна озброювати РФ. Тут є один нюанс: в якому логічному ланцюгу перебуває РФ. Вона дорівнює Тайваню. Це говорить про те, як Китай дивиться на РФ і таким чином він мітить територію”, - зауважив Володимир Копчак.

За словами експерта, Китай дав зрозуміти, що він не зацікавлений у падінні режимів.

“Це стосується не лише Кремля, а також і режиму Лукашенка та іранського режиму. Білорусь та Іран — це приклад того, що Кремлю певною мірою вдалося інтернаціоналізувати війну у власних інтересах”, - зазначив він.

Володимир Копчак також наголосив, що “безконтрольний формат” поразки РФ у війні, який передбачає повалення режиму Путіна, не в інтересах Китаю.

“Даний підсценарій повністю зараз не влаштовує Китай, тому що Китай дуже ретельно зважає на всі іміджеві ризики. Якщо цей візит до Москви відбудеться, значить, за логкоюі Пекіну, це навпаки демонстрація сили після дипломатичного треку між Саудівською Аравією та Іраном”, - наголосив експерт.

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