Візит Зеленського на завод боєприпасів у США викликав скандал: подробиці

Сенатор Джей Ді Венс з Огайо, який є ключовим союзником Дональда Трампа, висловив критику на адресу президента України Володимира Зеленського. Ця заява була зроблена через день після зустрічі Зеленського з Трампом.

Про це пише The New York Times.

Сенатор Джей Ді Венс, виступаючи в Ньютауні, Пенсільванія, розпочав свою промову з критики президента України Володимира Зеленського. Він зауважив, що Зеленський відвідав фабрику з виробництва боєприпасів у Скрентоні разом з губернатором штату Джошем Шапіро, демократом.

"Він приїхав, щоб проводити передвиборчу кампанію разом з керівництвом демократів цієї країни. Ми витратили на Україну 200 млрд доларів. Знаєте, чого б я хотів, щоб Зеленський приїхав до США? Скажіть спасибі людям Пенсільванії та всім іншим", - сказав він.

Як повідомляє New York Times, під час свого візиту на завод Володимир Зеленський подякував США за підтримку, зазначивши, що співробітники підприємства врятували мільйони українців. У своїх соцмережах він акцентував, що в таких місцях можна відчути, як демократичний світ може перемогти.

Варто відзначити, що сенатор Джей Ді Венс, який раніше виступав проти допомоги Україні, у нещодавньому інтерв'ю для The New Yorker назвав Зеленського "занадто радикальним" через його заяви про відмову від територій в обмін на мирну угоду з Росією. Венс, у свою чергу, розкритикував президента України за його позицію.

Нагадаємо, спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон, заявив, що посолка України в Вашингтоні Оксана Маркарова організувала візит президента Зеленського на збройовий завод у Пенсильванії з метою підтримки демократів у виборчій кампанії. Через це він вимагає від Зеленського її негайного звільнення.

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