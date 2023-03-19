Візити Путіна до Криму та Маріуполя пов’язані з ордером на його арешт — російський опозиціонер

Візити президента Путіна до анексованого Криму та зруйнованого російськими військами Маріуполя стали безпосереднім наслідком рішення Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт господаря Кремля. Після цього його імідж в очах російських еліт суттєво похитнувся.

Таку думку в неділю, 19 березня, в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив російський опозиційний політик Дмитро Гудков.

За його словами, те, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі офіційно визнав Путіна злочинцем, якого потрібно арештувати, серйозно змінює ситуацію всередині Росії для еліт, які обслуговують путінський режим.

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“Частина еліт буде відчувати “вокзальний” настрій і думати про те, як зіскочити з цього “злочинного Титаніка”. Інша частина еліт уже задумалася, чи варто у 2024 році давати Путіну можливість перепризначатися на посаду президента. Тому що він є невиїзним, офіційним воєнним злочинцем і тепер просто не здатний виконувати функції глави держави”, — зауважив Гудков.

На думку опозиційного російського політика, Путін вловив такі настрої свого оточення, тому влаштував поїздку до незаконно анексованого Криму та зруйнованого російськими військами Маріуполя.

“Йому вкрай важливо продемонструвати, що попри те, що Гаазький трибунал оголосив його злочинцем, він зберігає позиції: упевнений у собі, сильний, рукостискання міцне. І, ось, він може дозволити собі навіть якісь далекі поїздки, щоб ніхто навіть не думав рипатися, не подумав, що його варто на когось поміняти. Тобто Путін зараз займається своїм власним піаром і своїм власним іміджем”, — пояснив Дмитро Гудков.

Нагадаємо, Німеччина буде зобов'язана арештувати президента РФ Володимира Путіна, якщо він прийде до цієї країни.

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