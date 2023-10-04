Визначено найбезпечніші країни світу: на якому місці Україна

Інститут економіки та миру склав рейтинг найбезпечніших країн світу.

Про це йдеться на visionofhumanity.org.

Рейтинг враховує такі статистичні дані, як кількість вбивств та кількість ув'язнених, тероризм, військова міць та міжнародні конфлікти.

Попри те, що 126 країн покращили свій позитивний світ від 2009 по 2020 рік, Глобальний індекс миролюбства (GPI) 2023 показує, що середній рівень глобальної миролюбності погіршується дев'ятий рік поспіль: у 84 країнах зафіксовано поліпшення, а в 79 - погіршення.

Топ-20 безпечних країн:

Ісландія Данія Ірландія Нова Зеландія Австрія Сінгапур Португалія Словенія Японія Швейцарія Канада Чехія Фінляндія Хорватія Німеччина Нідерланди Бутан Угорщина Малайзія Бельгія

Фінляндія, на думку організації, заслуговує на особливу згадку як одне з найкращих, найщасливіших і найбезпечніших місць для відвідування цього року. Низький рівень злочинності та насильства, а також низький рівень смертності та зниження ризику стихійних лих дозволили скандинавській країні вважатися найкращим місцем для відвідування.

Фінляндія була названа радісною країною шостий рік поспіль в окремому щорічному звіті про світове щастя. У цьому звіті були розглянуті такі питання, як ВВП на душу населення, соціальна підтримка, очікувана тривалість здорового життя, свобода, щедрість та корупція.

Україна ж посіла у рейтингу 157 місце зі 163, опустившись на 14 позицій.

Найнижчий рейтинг безпеки: Росія – 158, Демократична Республіка Конго – 159, Південний Судан – 160, Сирія – 161, Ємен – 162, Афганістан – 163.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, яка найбільш переповнена туристами країна у світі. Середній показник мандрівників на одного місцевого мешканця – 3,6.

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