Визнали найвищою в країні: в Румунії обвалилася 29-метрова новорічна ялинка (фото)

У Румунії обвалилася найвища новорічна ялинка країни. Святкове дерево не витримало тиску сильного пориву вітру.

Про це повідомляє радник міністра МВС України Антон Геращенко у Телеграм.

Цю ялинку визнали найвищою в країні. Її висота досягає 29 метрів, а вага була 17 тонн.

Сильний вітер спричинив руйнування опори ялинки: металева основа не витримала навантаження, тож дерево впало на землю. На щастя, ніхто не постраждав. На місце прибули правоохоронці.

Наразі в Румунії погіршилися погодні умови, про що напередодні попереджали синоптики.

У країні, як і в інших державах становлення великих новорічних ялинок є популярною традицією. Щороку у великих містах Румунії змагаються за право встановити найвищу та найкрасивішу ялинку, яка стає центром уваги під час зимових свят.

Цього року 29-метрова ялинка вважалася рекордною за своїми розмірами та вагою, проте інцидент продемонстрував важливість врахування природних умов під час планування таких масштабних проєктів.

У Румунії впала новорічна ялинка Фото: скрин відео

Нагадаємо, у Німеччині відкрили найдорожчу у світі ялинку. Ялинка має вагу понад 60 кг і прикрашена 24-каратною золотою монетою замість традиційної зірки чи янгела.

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