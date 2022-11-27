Визнали недостатньо веселим на роботі: у Франції з посади звільнили чоловіка, який не ходив на корпоративи

У Франції чоловіка звільнили з роботи, бо він не ходив на корпоративи.

У Франції чоловіка звільнили з роботи, бо він не відвідував корпоративи і не брав участі у тімбілдінгу. Через це він подав до суду і виграв його.

Про це повідомляє the Washington Post.

Згідно із судовою заявою, консультанта звільнили після того, як він відмовився брати участь у діяльності, яку він назвав "принизливою та нав’язливою". У консталтинговій компанії, де він працював, працівника визнали не достатньо "веселим" на роботі, тож з ним попрощалися. Звільнений чоловік подав до суду.

За матеріалами справи, чоловіка звільнили після того, як він відмовився брати участь у семінарах і світських заходах у вихідні дні, які, як стверджували його адвокати, включали "надмірний алкоголізм" і "безладне статеве життя".

Істець стверджував, що культура "веселості" в компанії включає "принизливі та нав’язливі практики", зокрема імітацію сексуальних актів, грубі прізвиська та зобов’язання ділити ліжко з іншим працівником під час виконання службових обов’язків.

Чоловіка звільнили за "професійну некомпетентність" через нібито недотримання товариських цінностей фірми. Компанія також критикувала його іноді "крихкий і демотивуючий тон" по відношенню до підлеглих і нібито нездатність прийняти зворотній зв'язок і різні точки зору.

Суд присудив французу, що він має право бути "невеселим" на роботі і не брати участі у корпоративах. У своєму рішенні Касаційний суд постановив, що чоловік мав право на "свободу вираження поглядів" і що відмова брати участь у громадській діяльності є «фундаментальною свободою» відповідно до законодавства про працю та права людини, а не є підставою для його звільнення.

Це не перший раз, коли культура споживання алкоголю в компанії потрапляє під мікроскоп під час судових розглядів.

Нагадаємо, що у Москві хочуть звільнити з роботи працівницю метро. Жінка занадто привітна, усміхнена і щаслива, що це дратує пасажирів.

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