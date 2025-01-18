"Визнали свою провину і покаялися": Лукашенко помилував 23 політв'язнів

За останні пів року самопроголошений президент Білорусі підписав уже вісім указів про помилування.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 23 особи, засуджених за "екстремістські" злочини. Серед помилуваних – троє жінок.

Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на публікації в офіційних білоруських ЗМІ.

"У 14 [помилуваних політв'язнів – ред.] – хронічні захворювання, у 12 – є діти. Усі вони написали прохання про помилування, визнали свою провину та розкаялися", – повідомили журналістам у пресслужбі Лукашенка.

За інформацією видання, за останні шість місяців білоруський диктатор підписав уже вісім указів про помилування.

За останні 4,5 роки від політичних репресій у Білорусі, за даними правозахисників, постраждали тисячі людей. Майже 3600 осіб, зокрема 656 жінок, отримали реальні тюремні терміни.

"Минулого року було звільнено 207 осіб, яких правозахисники визнали політв'язнями. За даними центру "Весна", станом на 18 січня в Білорусі у в'язницях залишаються 1244 особи, позбавлених волі з політичних мотивів", – йдеться у публікації.

При цьому у Білорусі продовжує зростати кількість політв'язнів напередодні чергової імітації "виборів президента", призначеної на 26 січня.

Нагадаємо, у Білорусі можуть заблокувати соцмережі під час виборів. Таким чином влада намагається ускладнити координацію між представниками опозиції під час можливих акцій протесту.

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