Визнання Криму та розміщення військових баз: Росія висунула умови в обмін на "допомогу" Казахстану

Визнання Криму та розміщення військових баз: Росія висунула умови в обмін на "допомогу" Казахстану

Російська Федерація поставила умову Казахстану для направлення до країни військових, пишуть ЗМІ.

В обмін на допомогу Казахстану придушити протести в країні силами ОДКБ, Росія висунула низку умов. Зокрема, Нур-Султан має визнати окупований Крим російською територією.

Про це повідомляє турецьке видання Akit.

Президент Касим-Жомарт Токаєв, виступаючи на національному каналі Habar 21, підтвердив, що попросив президентів країн-учасниць ОДКБ (Росія, Киргизстан, Таджикистан, Білорусь і Вірменія) допомогти навести порядок в країні.

"Я зустрічався з лідерами країн-учасниць Організації. Я попросив їх допомогти Казахстану подолати цю терористичну загрозу... Я чекаю швидких кроків для забезпечення безпеки", - сказав Токаєв у зверненні.

Після цієї заяви президента Токаєва, як пише Akit, Росія висунула певні умови, щоб допомогти Казахстану: визнання анексії Криму, повернення російській мові статусу другої офіційної, розміщення на території країни російський військових баз, а також надання автономії для російського населення Казахстану.

Протести у Казахстані: уряд у відставці, а в Алмати захоплено аеропорт та адмінбудівлі | Новини світу

Як відомо, у Казахстані від 1 січня тривають протести. Формальним приводом стало збільшення цін на газ, влада країни частково пішла на поступки, але згодом ситуація змінилась. У ніч проти 5 січня протести переросли в сутички мітингарів і поліції, протягом дня в країні частково був відсутній Інтернет та зв'язок.

Пізніше президент Токаєв запровадив надзвичайний стан на всій території Казахстану і провів переговори з президентами РФ і Білорусі Путіним та Лукашенком. У ніч проти 6 січня він оголосив, що звернувся до голів держав ОДКБ (Організація Договору колективної безпеки — ред.) надати допомогу Казахстану в подоланні цієї терористичної загрози".

6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ).

Читайте також: