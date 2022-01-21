Визнання суверенітету "ДНР" і "ЛНР": у Кремлі відреагували на ініціативу депутатів

Визнання "республік" Пєсков назвав "тонкою і тендітною матерією".

У Кремлі закликають авторів проєкту постави про визнання суверенітету самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" не намагатися заробляти політичні очки на чутливій темі.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Визнання "республік" він назвав "тонкою і тендітною матерією". За словами Пєскова, слід уникати кроків, які можуть посилити напруження у ситуації з Україною.

"Тут, звичайно, хотілося б відзначити, що зараз, коли ситуація настільки напружена, настільки чутлива, дуже важливо уникати якихось кроків, які можуть спровокувати посилення цієї напруженості. Тут дуже важливо усвідомлювати відповідальність за збалансовані кроки, які враховують нинішню напружену ситуацію" , - сказав представник Кремля.

Втім, прокоментувати слова спікера Держдуми В'ячеслава Володіна про "захистити співвітчизників у самопроголошених "ЛНР" та "ДНР" від НАТО, яке планує "окупувати Україну" Пєсков відмовився. Мовляв, не хоче говорити про "актуальність цього питання". "Як і раніше, не коментуватиму саму ініціативу з цим папером, який ще перебуває на розгляді в Думі. Цей розгляд повинен пройти", - підсумував Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, Депутати від комуністичної партії РФ внесли на розгляд Держдуми проєкт ухвали з проханням до президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік". Проситимуть розглянути питання про якнайшвидше проведення переговорів з керівництвом обох самопроголошених республік "про створення правової основи міждержавних відносин, що забезпечує регулювання всіх аспектів співробітництва та взаємодопомоги".

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